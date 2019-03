Vielfalt, die begeistert

Eindrücke seiner vielen Reisen hat der Künstler Ernst Bachmeier in seinen Werken verarbeitet, die jetzt in Altomünster zu sehen sind.

Altomünster – „Jetzt bist so weit, weit weg…“ sang treffend das „Alto-Ensemble“ bei der Eröffnung der jüngsten Ausstellung Museum des Heimatvereins mit Werken des am Wörthsee lebenden Künstlers Ernst Bachmaier. Denn an weit entfernten Orten hat sich Bachmaier die Inspirationen für seine Kunstwerke geholt. Die Eindrücke hat der Künstler auf einer Kreuzfahrt auf der Wolga und dem Don gefunden, oder im hohen Norden.

Museumsvorsitzender Prof. Wilhelm Liebhart freute sich sehr, dass er den 79-jährigen Künstler inmitten der vielen Gäste, die zur Vernissage seiner „Reisebilder“ gekommen waren, willkommen heißen durfte. Gerade zum 30-jährigen Bestehen des Museumsvereins sei seine Ausstellung eine große Ehre für Altomünster. Das unterstrich auch Bürgermeister Anton Kerle in seinen Grußworten, den es vor allem sehr freute, dass er zum ersten Mal die Schirmherrschaft über eine Ausstellung übernehmen durfte. „Altomünster ist von jeher die eigentliche Kulturhauptstadt des Landkreises“, behauptete er. Der Bürgermeister gab aber auch zu, dass er nicht der große Kunstkenner sei, sondern in seiner naiven Art und Herangehensweise seine ersten Eindrücke einer derartigen Ausstellung sammelt – und dabei positiv überrascht wurde.

Wie es Bachmaier gelingt, solch ausdrucksstarke Bilder schaffen, berichtete Brigitte Gasteiger in ihrer Laudatio. Zusammen mit ihrem Mann Rolf stand sie an der Reling eines Kreuzfahrtschiffes und schoss massenhaft Fotos von der Wolga und dem Don in Russland. „Da stand auch Ernst Bachmaier und machte Aufnahmen!“, erklärte sie, allerdings mit einem Unterschied: „Ich hab die Wirklichkeit wahrgenommen, er nicht – und das bei strömendem Regen.“ Er habe dabei die Natur und den Augenblick eingefangen. Zu diesen Eindrücken hat er sich auch seine Reisenotizen gemacht, die ebenfalls in die Ausstellung einflossen. All dies hat er später zu seinen Bildern verarbeitet, von denen viele jetzt im Heimatmuseum zu sehen sind.

„Heute, viele Jahre später, kenne ich Ernst Bachmaier besser, und auch die anderen Seiten von ihm, als leidenschaftlicher Gärtner, als Wanderer oder Gleitschirmflieger“, erklärte Brigitte Gasteiger und forderte die Anwesenden auf, die Gelegenheit zu nutzen und den Künstler näher kennenzulernen.

Davon machten die vielen Gäste reichlich Gebrauch. Dabei erfuhren sie viel Interessantes zu Bachmaiers Arbeitsmethoden. So nutzt der Künstler Radierungen, Durchdrückverfahren, Aquatinta oder besondere Druckätzungen. Die Gäste der Ausstellungseröffnung waren jeden falls begeistert von dieser Vielfalt.

Die Ausstellung

ist noch bis zum Sonntag, 28. April, zu den neuen Öffnungszeiten des Museums, Donnerstag bis Samstag von 13 bis 16 Uhr, und sonntags von 13 bis 17 Uhr zu sehen. Gruppenführungen können auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten über das Infobüro der Marktgemeinde Altomünster (info-buero@altomuenster.de) oder über die Homepage des Museums- und Heimatvereins Altomünster (kontakt@museum-altomuenster.de) gebucht werden.

gh