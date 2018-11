Vom lustlosen Schüler zum Elite-Studenten

Als Hauptschüler wäre er fast durchgefallen. Heute ist Gianlucca Errico Unternehmensberater - und ehemaliger Elite-Student.

Dachau/Paris – Schule? Die hat Gianluca Errico nicht interessiert. Fernsehen war ihm wichtiger. In der sechsten Klasse wäre der Hauptschüler fast durchgefallen, so schlecht war sein Notenschnitt. Er wechselte die Schule. Und als seine neue Klassenlehrerin zu ihm sagte „Ich weiß, dass Du bald der Klassenbeste sein wirst“, begann die Verwandlung des Schülers.

Vor wenigen Tagen feierte er im Pariser Luxushotel „Du Collectionnaire“ seinen MBA-Abschluss an der École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC), die als eine der besten Wirtschaftsuniversitäten der Welt gilt und an der auch Präsident Emmanuel Macron seinen Abschluss machte. Unter den 80 Absolventen stach der 29-Jährige mit der Note Eins heraus. „Nach all der harten Arbeit wollte ich unbedingt zur Abschlussfeier nach Paris“, sagt Gianluca Errico, „obwohl ich gerade erst meinen neuen Job bei IBM in Frankfurt als Unternehmensberater angefangen habe.“

Erricos Reise führte ihn über den Qualifizierenden Hauptschulabschluss in Dachau für ein Highschool-Jahr in die USA, wo er in Kentucky Englisch lernte. Wieder daheim in Altomünster, im Dachauer Hinterland, machte der jüngste Sohn einer alleinerziehenden Mutter die Mittlere Reife, um dann das Fachabitur anzupacken – stets den motivierenden Satz seiner Hauptschullehrerin im Ohr. „Ich wollte sie schließlich nicht enttäuschen“, meint Errico. Als Halbitaliener hatte er sich in den Kopf gesetzt, seine Sprachkenntnisse zu perfektionieren. Er lernte in Bologna Business-Italienisch – „bis ich perfekt war“. Sich in drei Sprachen fließend bewegen zu können, brachte ihm nach der Lehre als Bankkaufmann auch einen tollen Job als Risikomanager für das Corporate Investment Banking bei der HypoVereinsbank.

Und weil ihm das nicht reichte, schrieb er sich an der Münchner FOM-Hochschule für das berufsbegleitende Bachelor-Studium „International Management“ ein. Nach dem Vollzeitjob bei der Bank ging es freitags nachmittags und samstags zu den Lehrveranstaltungen ins Hochschulzentrum, danach direkt ins Hofbräuhaus. Allerdings nicht zum Masskrugstemmen, sondern um sich nebenbei Geld zu verdienen – als Kellner.

Denn seit Gianluca Errico bei seinem FOM-Professor Thomas Breisach einen Vortrag über die Top-Unis der Welt gehört hatte, stand für ihn fest: Genau da will ich hin! Sein Gefühl, dass der Umbruch in der Bankenbranche ihm nicht die erhofften Entwicklungsmöglichkeiten biete, war noch eine zusätzliche Bestätigung für seinen Plan. Die ESSEC in Paris sollte es sein, denn Französisch fehlte Errico in seinem Sprachenportfolio noch.

Das Problem: 45 000 Euro kostet das eine Jahr MBA-Studium an der ESSEC plus 15 000 Euro Lebenshaltungskosten. Auch den GMAT-Test, einen weltweit standardisierten und gefürchteten Test für Master-Studiengänge an betriebswirtschaftlichen Fakultäten, galt es zu überwinden. „Es heißt, dass man sich zwei bis sechs Monate darauf vorbereiten soll, denn da wird kein Wissen abgefragt, sondern man muss strategisch vorgehen, um unter Zeitdruck vernetztes, mathematisches und sprachlogisches Denken zu verbinden“, erklärt Errico. Er hatte nur einen Monat Zeit zur Vorbereitung – und bestand.

Die Erfüllung seines Traums war dem Altomünsterer viel Geld wert: Er opferte sein geliebtes Chrysler-Cabrio, wie auch die mühsam angesparte Lebensversicherung. „Für das Studium an der ESSEC musste ich alles verkaufen, was ich hatte!“

Sein Alltag in Paris sah so aus: Um 6 Uhr morgens aufstehen, Vorlesungen bis abends, um 19 Uhr nach Hause und dann bis Mitternacht lernen, wenn keine Abendveranstaltungen waren, wo die Studierenden Manager von großen Konzernen kennenlernen können. „Zum Glück war ich in dieser Zeit Single, sonst hätte ich dieses Pensum nicht geschafft.“

Jetzt, nach Ende des Studiums und mit seinem neuen Job als Unternehmensberater, geht die Reise weiter. „Denn ich will die Welt sehen, und IBM hat internationale Projekte“, so der frisch gebackene ESSEC-Absolvent.

Ruhe wird auch nicht so schnell bei ihm einkehren, denn seit ein paar Monaten hat er privat ein neues Projekt: die ehrenamtliche Mitarbeit bei Volt, der ersten gesamteuropäischen Partei, die vor eineinhalb Jahren ins Leben gerufen wurde, um Europa besser zu machen. Gianluca Errico erklärt sein Engagement so: „Wenn man den Brexit miterlebt, den Aufstieg der AfD in Deutschland oder die neue Regierung in Italien, da wollte ich nicht nur zusehen und lamentieren, sondern aktiv etwas tun!“

