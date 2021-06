Nach Wildunfall bei Pipinsried: 16-jähriger Mofa-Fahrer muss in Klinik geflogen werden

Junger Mann war mit Reh kollidiert

Ein 16-jähriger Mofa-Fahrer musste am Wochenende nach der Kollision mit einem Reh in der Nähe von Altomünster mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Pipinsried ‒ In der Nacht von Freitag auf Samstag war der 16-jährige Aichacher mit seiner 125er-Yamaha gegen 0.30 Uhr auf der Kreisstraße DAH 2 aus Wagenried kommend in Richtung Pipinsried unterwegs. Kurz vor Pipinsried lief ein Reh über die Straße, und das Leichtkraftrad kollidierte mit dem Wildtier, wie die Polizei am Montag in ihrem Pressebericht mitteilte. Der Jugendliche stürzte und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg geflogen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Motorradfahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Das Reh konnte an der Unfallstelle nicht mehr gefunden werden. Die Feuerwehr Pipinsried war zur Verkehrslenkung und Straßenreinigung eingesetzt. dn