Ganz Wollomoos feiert

Die Wollomoos haben wieder ihr beliebtes Dorffest gefeiert. Wer wollte, konnte ein Geschenk für Mama basteln - oder das „Schullern“ ausprobieren.

Wollomoos – Da war wieder ganz Wollomoos unterwegs, als das Dorf- und Pfarrfest im Hof vom „Jungbaurn“ gehalten wurde. Doch zunächst wurde in erster Linie das Patrozinium der Pfarrkirche St. Bartholomäus gefeiert, und das natürlich mit einer Festmesse, die der Kirchenchor unter der Leitung von Sabine Lapperger mit seiner Musik sehr bereichert hat.

Pater Bonifatius ging in der Predigt besnders auf das Miteinander ein. Der Zusammenhalt si nicht nur in der Familie von großer Bedeutung, sondern auch wie hier in der Wollomoser Dorfgemeinschaft, wo sich Jung und Alt ergänzten und austauschten, so der Geistliche.

Dass dies dann den ganzen Tag über hervorragend funktionierte, das zeigte sich im Hof der Familie Kopp, wo sich schnell alle Plätze füllten und von allen der herrliche Tag in der Gemeinschaft genossen wurde. Gestärkt vom guten Mittagessen, waren alle bereit für Spiele, zum Ratschen oder gleich bemüßigt, zu Kaffee und den vielen selbst gebackenen Kuchen überzugehen.

Während sich die Jugend mit „Bubble-Soccer“ duellierte und schaute, wer die meisten Tore zusammenbrachte, und das in den schweißtreibenden Plastikgehäusen, machten es sich die Kinder lieber unter den Sonnenschirmen gemütlich. Dort durften sie sich kleine Tattoos machen lassen, in beliebigen Farben, oder sie konnten unter der Anleitung von Anni Kerle Seifen mit Filz umwickeln. Auf diese Weise entstand ein wunderbares Geschenk, an dem sich Mamas erfreuen können.

Außerdem konnten sich alle Alterskategorien im „Schullern“ probieren – eine Art Kegeln mit kleinen Holzscheiben auf der Tischplatte. „Gar nicht so einfach“, wie mancher zugeben musste.

GISELA HUBER