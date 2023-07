Wollomoos feiert die Weihe seines neuen Feuerwehrautos: „Ohne euch ist es nur ein schönes Fahrzeug“

Für eine allzeit unfallfreie Heimkehr: Pater Norbert J. Rasim weihte das neue Feuerwehrauto in Wollomoos. © gh

Mit viel guter Laune, bei strahlendem Sonnenschein und einem gelungenem Fest haben die Wollomooser die Ankunft ihres neuen Feuerwehrautos gefeiert.

Wollomoos – Bei so vielen Ehrenamtlichen, Gästen, einem schönen, neuen Feuerwehrauto für die Feuerwehr Wollomoos, einer bevorstehenden Weihe, begeisterten Sängern in der Kirche und einem Festzug zur großen Feier – da konnte St. Petrus am Wochenende nicht anders, als herrlichstes Wetter zu schicken!

Schon in seiner Predigt wählte Pater Norbert J. Rasim den Wahlspruch der Feuerwehr: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“. Dabei verglich er die Feuerwehrleute mit dem barmherzigen Samariter, der sich nicht zu schade war und nicht wegsah, als er einen Verletzten am Wegrand liegen sah. „Genau so lässt die Feuerwehr alles liegen und stehen, um Menschen zu helfen, um Hab und Gut zu retten.“ Hilfsbereitschaft sei heute keine Tugend mehr, bedauerte der Geistliche. Umso erfreulicher sei es, dass sich in Wollomoos noch so viele dafür einsetzten.

Derzeit sind es 50 Aktive, die im Ort ihren Dienst für die Allgemeinheit tun, erklärte Feuerwehr-Vorstand Albert Hupfauer beim Festakt am Feuerwehrhaus. Dorthin war man mit einem Festzug nach der feierlichen Weihe des neuen Feuerwehrautos LF20 KatS am Friedhofsvorplatz gezogen. Angeführt wurde der Zug von der Feuerwehrkapelle, die anschließend von den Fünferloa-Musikern abgelöst wurde.

Hupfauer begrüßte die Festgäste, darunter die drei Bürgermeister der Gemeinde Michael Reiter, Hubert Güntner und Josef Riedlberger, einige Gemeinderäte, samt Geschäftsführer Christian Richter und die Vertreter der Kreisbrandinspektion, angeführt von Kreisbrandrat Georg Reischl. „Heute ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte unserer Feuerwehr“, stellte Hupfauer fest und bedankte sich bei allen Helfern, Spendern und vor allem den Besuchern, die mit ihnen den Tag feierten.

Bürgermeister Michael Reiter beglückwünschte die Feuerwehr, dass ihr neues Fahrzeug endlich da sei. Damit seien die Wollomooser wieder auf dem neuesten Stand der Technik. „Ein richtiges Auto ist wichtig, um auch gut helfen, schützen und unterstützen zu können“, so der Bürgermeister. Es könne ab sofort in den Dienst gestellt werden, denn die Floriansjünger hätten schon viele ehrenamtliche Stunden daran geübt, damit im Notfall alles klappt.

Als wichtigsten Akt des Nachmittages überreichte Reiter an Kommandant Daniel Hermann den symbolischen Wagen-Schlüssel und wünschte allen Wehrleuten allezeit ein gesundes Nachhausekommen.

Kreisbrandrat Georg Reischl erklärte die Vorzüge des neuen Feuerwehrautos: Es sei geländegängiger und habe vor allem viel mehr Schlauchzug zur Verfügung, sodass weiter ins Gelände vorgedrungen werden könne. Das neue Auto wurde vom Freistaat mit 88 000 Euro gefördert. „Aber ohne Euch ist es nur ein schönes Fahrzeug“, betonte der Kreisbrandmeister in Richtung der Einsatzkräfte und wünschte ihnen viele gute Einsätze und eine allzeit unfallfreie Heimkehr.

Kommandant Daniel Hermann und sein Stellvertreter Hannes Lapperger freuten sich, dass ihr neues Auto nun in Dienst gehen kann. Sie dankten der Gemeinde, dass sie das Bestmögliche angeschafft hatte, und der Kreisbrandinspektion, die die Anträge dafür gestellt hatte. Ein besonderer Dank galt dem Arbeitsteam als „Hauptbeschaffer mit Erfahrung“, das bei allen Arbeiten dabei war. So bekamen der Kommandant von Altomünster, Sebastian Eggendinger, und der Gerätewart Klaus Thalhofer noch eine besondere Ehrung und Geschenke für ihre Unterstützung. Applaus bekam auch Julia Loschko, die für die Weihe einen schönen Feuerwehrkuchen gezaubert hatte.

Nach dem gemeinsamen Essen, Kaffee und Kuchen gab es ausgelassene Feierstimmung bis in den Abend. Die Kinder hatten ihren Spaß beim Spritzen und Hüpfen und die Erwachsenen konnten das Feuerwehrhaus, die Fahrzeuge und Gerätschaften besichtigen. Dabei war eine alte Tragkraftspritze von anno dazumal zu bewundern, die 30 Jahre in einer Scheune gelegen hatte und für das Fest eigens wieder gangbar gemacht wurde. gh

