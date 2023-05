60 Sänger, Solisten und ein Orchester geben beeindruckendes Konzert in der Altokirche

Ein beeindruckendes Jubiläumskonzert präsentieren Orchester und Solisten in der St. Altokirche. Das wunderbare „Halleluja“ aus dem Messias setzt den Schlusspunkt © gisela huber

60 Sänger, Solisten und ein Orchester haben in der Altokirche ein begeisterndes Konzert gegeben.

Altomünster – Das Konzert am vergangenen Samstagabend in der Altomünsterer St. Altokirche war ein wunderbarer Auftakt zum Jubiläumsjahr, das heuer in Altomünster gefeiert wird. Da ist zum einen der 650. Todestag der schwedischen Ordensgründerin, der heiligen Birgitta. Zudem jährt sich der 250. Weihetag der Kirche, dem letzten Bauwerk von Johann Michael Fischer.

Die Stimmen von 60 Sängerinnen und Sänger füllten den Altarraum – mit der Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart läuteten die Musiker das Jubiläumsjahr ein. Es waren harmonierende Sänger aus dem Altomünsterer Altochor, der Chorgemeinschaft Klingen/Mauerbach und dem Kirchenchor Hohenwart, die hier unter der Leitung des Altomünsterer Chor-Dirigenten Franz Seitz-Götz zur Hochform aufliefen.

Unterstützt wurden sie dabei von den Solisten Susanne Kapfer (Sopran), Christianne Braun-Breuer (Alt), Michael Braun (Tenor) und Nikolai Ardey (Bass), die von den Seitenaltären aus ihre wechselseitigen Einsätze hatten und die ganze Fülle dieses prächtigen Werkes spürbar machten.

Eigentlich ist die „Missa in C“, also die Krönungsmesse, sehr locker, kurz und bündig in ihren Abschnitten und von der fröhlichen Art Mozarts geprägt. Schon das „Kyrie“ brach sehr gewaltig über die vielen Gäste herein, die das Gotteshaus komplett füllten, und beim „Gloria“ durften sich die Pauken voll auslassen und diesen Triumphgesang voll unterstreichen. Das „Agnus Dei“ war zunächst der Sopranistin Susanne Kapfer vorbehalten, bevor der große Chor den Schlusssatz noch einmal stimmgewaltig erleben ließ.

Dirigent Franz Seitz-Götz hatte also alle Hände voll zu tun, um den Chor und die Solisten zu leiten. Zudem hatte er die harmonisch agierenden Orchestermusiker aus Augsburg und München zur Unterstützung und Begleitung, sodass die Krönungsmesse wirklich zu einem Erlebnis wurde.

Begonnen hatte dieser Konzertabend allerdings mit der Königin der Instrumente, der Kirchenorgel. Die international anerkannte Organistin Anne Horsch spielte die Toccata in G-Dur von Theodore Dubois und setzte damit den großartigen Auftakt des Abends.

Zwischendurch hatte Schirmherr und Bürgermeister Michael Reiter das Wort, der die Gäste zur Jubiläumsveranstaltung begrüßte und sehr locker durchs Programm führte. Er erzählte den Besuchern etwas von der Historie des Ortes und des Birgittenklosters, das bis zu seiner Auflösung 2017 über 600 Jahre den Ort geprägt hatte. Kurz erläuterte er auch den Kirchenbau, als letztes Barockbauwerk seiner Zeit.

Mit dem wunderbaren „Halleluja“ aus dem Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel setzten die Musiker einen besondern Schlusspunkt. Der Beifall der Zuhörer wollte zum Schluss nicht enden, sie erhoben sich alle von ihren Plätzen und erklatschten sich sogar noch eine Zugabe.

Gisela Huber