Zellen und Gruft selbst erkunden

Besucher können am Wochenende das Altomünsterer Kloster und den Garten erkunden

Im Jahr 2017 ging in Altomünster mit der Aufhebung des Klosters und dem Auszug der letzten Schwester des Birgitten-Ordens eine Geschichte zu Ende, die den Ort über 1250 Jahre geprägt hatte.

Altomünster - Im diesjährigen Festjahr lädt die Pfarrgemeinde Altomünster am Wochenende nach Fronleichnam, am 10. und 11. Juni, jeweils von 13 bis 18 Uhr, ins ehemalige Kloster ein.

Einblicke in das frühere Klosterleben in Altomünster

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Es ist möglich, Kloster und Klostergarten zu entdecken, aber auch viele Eindrücke rund um das Leben und Arbeiten der Birgittenschwestern zu bekommen. Selbst erkundet werden können unter anderem das ehemalige Gästehaus und die zugehörige Kapelle, frühere Klosterzellen, das Refektorium, das „Sonnenzimmer“, die Gruft und der Kreuzgarten.

Mit dem Ordinariatsdirektor Dr. Armin Wouters und Prof. Dr. Wilhelm Liebhardt wird bei geführten Touren um 14, 15 und 16 Uhr die Klostergeschichte weiter vertieft. In der Kapelle des Gästehauses werden den Besuchern zudem an beiden Nachmittagen um 13.30 und um 15.30 Uhr kurze Szenen zum Leben der Heiligen Birgitta von der Familie Huber präsentiert.

In den frei zugänglichen Räumen zeigen Pfarrgemeinderatsmitglieder anhand original eingerichteter Klosterzellen das Leben der Birgittenschwestern innerhalb der Klostermauern. Des Weiteren werden an verschiedenen Stationen einige traditionelle Arbeiten vorgeführt, die in einem Kloster üblich waren. Hierzu gehören Klosterarbeiten wie das Knüpfen von Rosenkränzen oder das Ziehen von Wachsstöcken.

Ausstellung über die 35 Hostienmotive

Dazu gibt es auch eine kleine Ausstellung über die 35 Hostienmotive, die im Kloster gebacken wurden. Aber auch altes Handwerk, wie Lederarbeiten und das Binden von Birkenbesen, wird gezeigt. Das Thema „Selbstversorgung“ wird ebenfalls eine Rolle spielen. Es wird dabei vom Gärtnern und Imkern, übers Einkochen bis hin zur Herstellung von Ölen gehen. Alles gibt es nicht nur zum Zusehen, sondern auch zum Mitmachen.

Besonders für Kinder gibt es ein buntes Programm. Sie können zum Beispiel Fadenbilder von der Klosterkirche fertigen, selbst Papier herstellen, sich schminken lassen oder auch einfach bei den Klosterarbeiten und beim Handwerken aktiv werden. Familien können sich mittels Smartphone auf eine multimediale und interaktive Tour durchs Kloster machen.

Die eigene Mitte finden können die Gäste bei einem Gang im Gebetslabyrinth, das sich im Kreuzgarten befindet. Jeweils um 17 Uhr können die Besucher in der Kapelle des Gästehauses mit meditativen Texten von Michaela Widmann oder mit Liedern aus Taizé zum Mitsingen unter der Leitung von Michaela Richter zur Ruhe kommen.

Am Samstag bietet sich um 18 Uhr die Möglichkeit, den Gottesdienst in der Pfarr- und Klosterkirche zu besuchen. Am Sonntag beendet zu dieser Uhrzeit Pater Norbert J. Rasim OT mit seinen Schlussgedanken das Aktions- und Mitmachwochenende in der Gästekapelle im Kloster Altomünster.

Für das leibliche Wohl ist im Klostergarten gesorgt. Unter den alten Obstbäumen und mit Blick auf die eindrucksvollen Dachlandschaften von Kirche und Kloster können die Gäste Kaffee und Kuchen oder einen Imbiss genießen. Allerdings sind weder der Garten noch das Kloster barrierefrei.

