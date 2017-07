Autofahrer fährt Fußgänger mit Rollator an und flüchtet

Beim Überqueren der Straße ist in Altomünster ein 87-jähriger Mann mit Rollator von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer des Wagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den alten Mann zu kümmern.

Altomünster – Wie die Polizei Dachau erst jetzt mitteilt, hatte sich der Unfall bereits am vergangenen Freitag, 7. Juli, ereignet. Der Fußgänger wollte in der Stumpfenbacher Straße auf Höhe der Hausnummer 1 mit seinem Rollator die Fahrbahn queren. Zur gleichen Zeit war ein Pkw-Fahrer auf der Stumpfenbacher Straße in Richtung Stumpfenbach unterwegs. Der Fahrzeuglenker hielt kurz an, und der Rentner war der Annahme, dass er die Fahrbahn überqueren könne. Noch während er unterwegs war, fuhr der Autofahrer jedoch wieder an. Er streifte dabei den 87-Jährigen, der stürzte. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern. Hinweise nimmt die PI Dachau unter 0 81 31/56 10.

dn