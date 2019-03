Dank für seine Lebensleitung zum Wohle Altomünsters

Weit über die Grenzen Altomünsters hinaus ist der Apotheker Peter Schultes bekannt. Jetzt hat er im großen Kreis seinen 70. Geburtstag gefeiert.

Altomünster– Nicht nur seine Frau Zusanna und die drei Kinder mit ihren Familien gratulierten, sondern auch seine Freunde aus dem Museumsverein.

Zusammen mit Wilhelm Liebhart rief er den Verein ins Leben, ermöglichte das Museum in Altomünster. Heute ist er Ehrenvorsitzender im Verein. Einig waren sich alle Gratulanten in ihren Reden, dass Peter Schultes ein großes Stück Altomünsterer Kulturgeschichte geschrieben hat. Bürgermeister Anton Kerle dankte ihm für seine Lebensleistung zum Wohle von Altomünster. Denn obwohl Schultes nicht mehr an vorderster Front des Museums stehe, bringe er sich nach wie vor mit seinen Ideen ein. Um so mehr sei es damals wie heute berechtigt gewesen, dass er bereits 1999 für sein Engagement mit der Bürgermedaille des Marktes ausgezeichnet wurde.

Auch Altbürgermeister Konrad Wagner nannte die Kultur in Altomünster in den 70er bis 90er Jahren als beispielgebend für die ganze Umgebung. „Peter hat fast jede Woche eine neue Idee zu mir ins Rathaus getragen,“ erinnert er sich. Und die galt es dann dem Gemeinderat überzeugend vorzustellen. Wagner: „Ich bin stolz auf deine „Hoch“-Zeit und dass wir dich dabei unterstützen konnten.“

Drei Perioden war Schultes für die CSU im Gemeinderat – von 1978 bis 1984, von 1990 bis 1996 sowie von 2002 bis 2008 – und hat sich dabei für die Kindergärten, das Gewerbe und die Wirtschaft eingesetzt.

Doch dies war nicht alles, was er bewirkte: Schultes war 15 Jahre der Vorsitzende des Männergesangvereins Frohsinn, brachte zusammen mit fünf Gleichgesinnten die Gründung des Kulturförderkreises auf den Weg und war von 1978 bis 1993 15 Jahre dessen Vorsitzender. In dieser Zeit wurden der Christkindlmarkt, das Adventssingen, die Hobbykünstlerausstellung und die Klosterhofserenade als kulturelle Ereignisse ins Leben gerufen, die bis heute bestehen. 1989 gründete er den Museumsverein, bis 2014 war er dort der Vorsitzende. Schließlich konnte 1997 das Museum eröffnet werden und zwei Jahre später auch die Museumsgalerie.

Auch der oberbayerische Bezirkstagspräsident Josef Mederer, der mit Peter Schultes schon seit der Kindheit freundschaftlich verbunden ist und mit ihm auch im Gemeinderat zusammengearbeitet hat, unterstrich das kulturelle Engagement des Jubilars. Schultes habe „einfach mit den richtigen Leuten, zur richtigen Zeit und mit richtigem Tun ein großes Stück Altomünsterer Kulturgeschichte geschrieben, die weit über die Grenzen des Marktes hinaus von sich reden machte“. Mederer freute sich auch, dass er Peter Schultes dafür schon mit der Bezirksmedaille auszeichen durfte.

Siegfried Sureck, der sich als ältester Wegbegleiter und Hiebi bezeichnete, nannte Peter Schultes „ein Phänomen, was das Beschaffen von Geldern für seine Vorhaben anging, und ein großer Macher“. Natürlich fand auch Museumschef Prof. Wilhelm Liebhart ehrende Worte für seinen Mitstreiter und nannte vor allem die guten Europabeziehungen, die Schultes geknüpft hatte. Die Gründung der SBE, die guten Kontakte zu Schweden, die Errichtung des Kräutergartens, all dies ist auf ihn zurückzuführen.

Als Geschenk bekam Schultes die erste Museums-Sondermedaille in Silber, die zum 30-jährigen Bestehen des Museumsvereins aufgelegt wurde. Am Ende des gelungenen Abends versprach der Jubilar selbst „ein gerührtes Schlusswort“, denn schließlich trage er „das Herz auf der Zunge“. Er dankte allen Museumsverantwortlichen, dass sie eine so lange Zeit miteinander verbringen durften, für die zwar viel Arbeit nötig war, die aber sehr viel Spaß gemacht habe. Er und Willi seien zwar oft wie Hund und Katz gewesen, doch auseinanderzubringen waren sie auch nicht. Und so sagte er allen schlicht „danke“ für alles.

gh