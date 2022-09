Zwei Asylbewerber aus brennender Unterkunft gerettet

Drei Feuerwehren waren in Schmarnzell im Einsatz. © Kreisbrandinspektion

50 000 Euro Sachschaden sind bei einem Brand am Samstagfrüh in der Asylunterkunft in Schmarnzell entstanden. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

Schmarnzell – „Zimmerbrand – Personen in Gefahr“, lautete die Einsatzmeldung für Feuerwehr und Rettungsdienst am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr. Aus noch unbekannter Ursache war in der Asylbewerberunterkunft in Schmarnzell ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein zu diesem Zeitpunkt unbewohntes Zimmer bereits in Vollbrand, Personen wurden noch im Gebäude vermisst.

Ein Feuerwehrtrupp drang unter schwerem Atemschutz umgehend zur Personensuche und Brandbekämpfung ins Gebäude vor und konnte zwei Personen ins Freie retten. Weitere Bewohner wurden bei der weiteren Personensuche glücklicherweise nicht mehr aufgefunden. Ein Bewohner wurde bei Löschversuchen leicht verletzt. Er trug eine leichte Rauchgasintoxikation davon.

Nach einer guten halben Stunde konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten kontrollierte die Feuerwehr das Haus auf versteckte Glutnester, lüftete und verschalte die beschädigten Fenster.

Da Teile des Gebäudes durch den Brand vorerst nicht mehr bewohnbar sind, transportierte die Feuerwehr die betroffenen Personen in Absprache mit dem Landratsamt in Ersatzunterkünfte. Im Einsatz waren die Feuerwehren Altomünster, Randelsried und Tandern. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 50 000 Euro. Die Kripo ermittelt. dn

Unbewohnbar sind einige Zimmer. © Picasa