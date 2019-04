Zwei Autofahrer schwer verletzt

Beim Zusammenstoß ihrer beiden Autos sind am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße Neuburg/Donau die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Einer der beiden Verletzten stammt aus der Gemeinde Altomünster.

Altomünster – Nach Angaben der Polizei Schrobenhausen fuhr der 38-jährige Altomünsterer gegen 15.05 Uhr mit seinem Audi von Schrobenhausen kommend in Richtung Hörzhausen. Ein 76-jähriger Schrobenhausener kam ihm dabei mit seinem VW entgegen, wollte jedoch auf Höhe Mantelberg nach links abbiegen. Dabei schätzte er anscheinend die Entfernung und Geschwindigkeit des entgegenkommenden Audi falsch ein. Der Audi krachte dabei in die Beifahrerseite des VW. Beide Autofahrer erlitten schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der Schrobenhauser musste mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Ingolstadt geflogen werden, der Altomünsterer kam mit dem Rettungswagen ins das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Vor Ort im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Schrobenhausen und Hörzhausen.