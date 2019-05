Feuerwehr fordert Umbau der Unfall-Straße

Bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Wollomoos kam ein prekäres Thema zur Sprache: der Umbau bzw. die Sanierung der Straße zwischen Wollomoos und Xyger. Immer wieder passierten dort teils schwere Unfälle. Doch nichts geschähe, so Feuerwehr-Vorstand Albert Hupfauer.

Wollomoos – Der Wollomooser Feuerwehr-Vorstand Albert Hupfauer hat bei der Jahresversammlung (Bericht folgt) ein Dauerthema angesprochen: den Ausbau der Staatsstraße 2047 zwischen Wollomoos und Xyger. Hupfauer erinnerte daran, dass er sich schon 2006 ausführlich geäußert hatte, da in diesem Teilbereich immer wieder Unfälle passierten – zum Teil schwere. „Jeder Tote ist einer zu viel“, mahnte der Vorstand.

Die Straßenführung, die Bankette sowie der Straßenbelag seien einfach nicht mehr zeitgemäß und müssten dringend geändert bzw. saniert werden. Ein bisschen Erleichterung habe das Verkehrsschild vor der abknickenden Kurve am Stofferberg gebracht, so Hupfauer. Doch gerade im Bereich des Aussiedlerhofes sei die Straße derart eng, wellig und abschüssig, dass es schwierig sei, dass ein Auto und ein Lkw aneinander vorbeikämen – von zwei Lastwagen ganz zu schweigen.

„Wieso ist dieses Stück aus der Dringlichkeit im Straßenbau genommen worden?“, fragte Hupfauer Bürgermeister Anton Kerle. Es wäre an der Zeit, so Hupfauer, dass „neuer Wind in die Angelegenheit“ komme, damit der Ausbau nicht in den Schubladen verschwindet. „Der Teilbereich von Pfaffenhofen nach Wollomoos könnte längst fertig sein“, monierte er, aber der sei offensichtlich auch vergessen worden.

Bürgermeister Anton Kerle erklärte, dass er immer wieder Vorstöße unternehme, damit dieser „Ausbau aus dem Dornröschenschlaf“ erwache. Immer wieder, so Kerle, spreche er mit Landrat Stefan Löwl über die Angelegenheit. Nach den Unterlagen des Straßenbauamtes sei aber „gerade Wollomoos-Xyger nicht in der Planung drin, und schon gar nicht in der Dringlichkeitsstufe“, so der Bürgermeister. Kerle versprach, in der Sache nicht locker zu lassen. Aus eigener Feuerwehr- Erfahrung wisse er, wie gefährlich dieses Teilstück ist. Gisela Huber