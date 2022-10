Ampermoching feiert seine Veteranen

Teilen

150-jährige Vereinsgeschichte: Vorsitzender Rudolf Reischl (l.) mit Schriftführer Georg Werner, der die Chronik vorstellte.. © khr

Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Ampermoching mahnt seit 150 Jahren zum Frieden. Heuer wurde das Jubiläum groß gefeiert - auch wenn der Frieden mancherorts brüchig ist.

Ampermoching – Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Ampermoching/Hebertshausen kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Belegbar ist ihre Gründung im Jahr 1872, wie das im Original erhaltene Kassenbuch mit dem ersten Eintrag vom 21. Mai 1872 ausweist. Das 150-jährige Bestehen des Vereins wurde nun gebührend gefeiert.

Der Feier voraus erging ein Weckruf durch die Böllerschützen Ampermoching um 6 Uhr früh. Nach dem Festgottesdienst, den die Blaskapelle Schönbrunn musikalisch gestaltet, führte der Festzug zum Kriegerdenkmal an der Purtlhofer Straße, wo der Opfer der Kriege gedacht wurde und Kränze niedergelegt wurden. Anschließend setzte sich der Zug mit Marschmusik in Richtung Vereinslokal in Bewegung. Dort begrüßte Vorsitzender Rudolf Reischl die Gäste, darunter Bürgermeister Richard Reischl sowie die beiden Altbürgermeistern Johann Zigldrum und Michael Kreitmeir, die Fahnenabordnungen des Patenvereins aus Biberbach, die Freiwillige Feuerwehr Ampermoching, die Böllerschützen Ampermoching und der Obst- und Gartenbauverein Ampermoching.

Reischl bedankte sich bei allen Spendern, die mit ihren Beträgen die Restaurierung der Vereinsfahne ermöglichten, sowie der Gemeinde Hebertshausen für die enorm finanzielle Unterstützung bei der Fahnenreparatur. Ein besonderer Dank ging an den Oberst a. D. Herbert Reischl, der dem Verein eine großzügige Spende zur Renovierung zukommen ließ. Die Fahne war in die Jahre gekommen und die Stickereien waren brüchig geworden. Die Fahne wurde im Jahre 1913 zum 40-jährigen Vereinsjubiläum angeschafft. Sie wurde von dem Dachauer Künstler Professor Hermann Stockmann entworfen. Sie erstrahlt wieder im neuen Glanz. Und Reischl hatte noch jemandem zu danken: dem Obst- und Gartenbauverein Ampermoching, besonders Maria Höflmair, die sich jahrzehntelang um die Pflege der Kriegerdenkmäler kümmerte.

Geldgeschenke und eine Erinnerungstafel

Auf die Bedeutung der Veteranenvereine wies Bürgermeister Reischl in seinem Grußwort hin. Es sei die Aufgabe des Vereins, „gerade in dieser Zeit, wo ein schrecklicher Krieg in Europa geführt wird, zum Frieden unter den Völkern mahnen“. Reischl überreichte ein Geldgeschenk, genau wie die übrigen anwesenden Vereinsvorsitzenden. Der Patenverein Biberbach übergab eine auf Samt mit Stickerei gefasste Erinnerungstafel.

Nach dem Mittagessen stellte Schriftführer Georg Werner das Vereinsleben in einem rund einstündigen Referat vor. Besonders ausführlich ging er auf die beiden Kriegerdenkmäler an der Purtlhofer Straße und auf das Kriegerdenkmal an der Pfarrkirche Sankt Peter ein. Die Mariensäule wurde 20 Jahre nach Beendigung des deutsch-französischen Kriegs im Jahr 1891 zum Gedenken an die Toten errichtet, die im Jahr 1870/1871 ihr Leben ließen. An dieser Stelle war im Jahr 1871 eine Friedenseiche gepflanzt worden. Zum 25-jährigen Gründungsfest wurde die Eiche entfernt und eine neue Eiche gepflanzt, um in 25 Jahren wieder durch eine neue Eiche ersetzt werden sollte, wenn der Friede erhalten bleibt. Leider brach nach 18 Jahren der Erste Weltkrieg aus. Die Eiche ist inzwischen 126 Jahre alt und stellt mit ihrer stattlichen Gestalt eine Zierde des Platzes dar.

Das zweite Kriegerdenkmal wurde im Jahre 1922 von der Gemeinde Ampermoching errichtet. Es erinnert an das 50-jährige Gründungsfest. Dort sind die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges eingraviert. Dieses Denkmal wird von einem Lindenbaum geschmückt, der anlässlich des 90. Geburtstages des königlichen Prinzregenten Luitpold aus dem Hause Wittelsbach im Jahre 1911 in einer Feierstunde gepflanzt wurde. Das dritte Denkmal an der Ostseite der Pfarrkirche wurde im Jahre 1985 umgestaltet. Die vier alten Gedenktafeln wurden abgenommen und durch zwei neue Tafeln ersetzt.

Nach dem Vortrag saßen die Besucher bei Kaffee und Kuchen zusammen. Mit musikalischer begleitung klang die Feier aus. dn

Am Kriegerdenkmal an der Purtlhofer Straße gedachten die Teilnehmer des Festzugs der Opfer des Ersten und des Zweiten Weltkriegs. © khr