Bei Arbeiten am Dach: Mann bricht ein und verletzt sich schwer

Ein 56-jähriger Arbeiter ist am Mittwoch in Hebertshausen bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Ampermoching– Der 56-jährige Dachauer war am Mittwoch gegen 9.30 Uhr bei Dachdeckerarbeiten auf dem Dach einer Halle in unmittelbarer Nachbarschaft des Edeka-Marktes eingebrochen und auf den Boden gestürzt. Nach Aussagen von Augenzeugen konnte er zunächst kurz aufstehen. Die alarmierten Sanitäter des BRK-Rettungsdienstes legten den Verletzten jedoch auf eine Bahre und trugen ihn in das Rettungsfahrzeug.

Auch der Rettungshubschrauber des ADAC wurde alarmiert und landete auf einem nahe gelegenen Feld. Der Notarzt untersuchte den Verletzten, der dann aber mit dem Sanka in das Krankenhaus gefahren wurde. Nach Angaben der Polizei Dachau wurde der 56-Jährige schwer verletzt. Die Feuerwehren Hebertshausen und Ampermoching waren im Einsatz.

dn

