Viele „Baustellen“ beim SVA

Im Rahmen der Hauptversammlung des SV Ampermoching zeigte sich: Der Verein hat einige Sorgenkinder.

Ampermoching– Gesamtjugendleiter Marco Huster berichtete über die Juniorenmannschaften – und dort sieht es alles andere als rosig aus: Es fehlt mitunter an Kindern und Jugendlichen.

Seit einigen Jahren gibt es ja auch schon die Spielgemeinschaften mit der SpVgg Hebertshausen und der SpVgg Röhrmoos. Dringend gesucht werden aber Trainer oder Betreuer für die Juniorenmannschaften.

Die Badmintonabteilung hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Derzeit gibt es noch eine Freizeitmannschaft, die Christian Michal managt. Am Spielbetrieb beteiligen sich rund 15 aktive Spieler. Die Abteilung zählt 30 Mitglieder.

Auch die Tennisabteilung ist ein Sorgenkind: Sie hat nur noch wenige Tennisspieler. „Man kann sie fast an zwei Händen abzählen“, erklärte Vorsitzender Jakob Lehner. Es gibt nur noch 15 Mitglieder. Wahrscheinlich wird über kurz oder lang die Abteilung aufgelöst werden, da auch kein Abteilungsleiter mehr vorhanden ist.

Für die Fußballabteilung sprach Klaus Kirschner. Die Herrenmannschaft belegte in der Saison 2015/2016 den 3. Platz in der A-Klasse. In der Saison 2016/2017 gab es einen 5. Platz und 2017/2018 landete die Mannschaft auf dem 7. Platz. Zu Saisonbeginn 2018/2019 wurde ein neuer Fußballtrainer verpflichtet. Leider verließen fünf Spieler den Verein. Allerdings stießen fünf neue Spieler zur Mannschaft. Zwei davon kamen aus der eigenen Jugend. „Wir haben einen Umbruch“, erklärte Klaus Kirschner.

Die Abteilung Fitness und Gesundheit hat derzeit einen großen Zulauf, erklärte Abteilungsleiterin Stefanie Schönwetter. Angeboten werden Aerobic, Bodyworkout, Step, Balance Swing, Pilates, Becken Vital, Nordic Walking, Yoga und Swinging Kids. Die Kurse finden hauptsächlich im Vereinsheim statt. Im Jahr 2017 konnten 852 Teilnehmer bei den Kursen registriert werden. „Ziel ist für heuer 1000 Teilnehmer“, so Stefanie Schönwetter. Die Abteilung selbst zählt 75 Mitglieder. Derzeit sind acht Trainer im Einsatz. Für das Kinderturnen ist Janina Homeyer zuständig. Sie leitet das Eltern-Kind-Turnen.

Die Stockschützen haben derzeit einen Aufschwung zu verzeichnen, erklärte Abteilungsleiter Josef Fritz. Die Abteilung zählt jetzt 46 Mitglieder. Erfreulicherweise begannen sechs junge Damen mit dem Stockschießen. Heuer wurde die WC-Anlage beim Stockschützenheim in Betrieb genommen. Die Abteilung musste dafür rund 13 000 Euro in die Hand nehmen. Stolze 2000 Arbeitsstunden leisteten die Mitglieder dabei.

Im nächsten Jahr feiern die Stockschützen ihr 40-jähriges Bestehen. Die Planungen hierfür laufen bereits. Laut Josef Fritz sollen neue Trikots für alle Mannschaften angeschafft werden, um ein einheitliches Bild abzugeben. Die einzelnen Mannschaften beteiligten sich 2018 an 40 Turnieren. Darunter war auch wieder das Marathon-Turnier. Alle am Punktspielbetrieb beteiligten Mannschaften haben den Klassenerhalt geschafft. Auf den eigenen Stockbahnen gab es das Mai-Turnier mit 21 Mannschaften, das 30. Dörferlturnier mit 14 Mannschaften und das Leberkästurnier mit ebenfalls 14 Mannschaften.

Mit dem Tischtennis befasst sich Rudi Wanka. Es gibt derzeit zehn Jugendliche und 15 Erwachsene, die noch aktiv dabei sind, sagte in Vertretung SVA-Chef Jakob Lehner. Eine Mannschaft nimmt noch am Punktspielbetrieb teil.

Die Theaterabteilung läuft derzeit auf Sparflamme. Wie Abteilungsleiter Heinrich Schönwetter erklärte, werden für Weihnachtsfeiern Sketche einstudiert. Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde die Vereinssatzung entsprechend den Regularien des Bayerischen Fußballverbandes geändert. Die Versammlung stimmte der Änderung zu.

