Erfreuliche Bilanz beim SVA: 65 neue Mitglieder in diesem Jahr

Von: Petra Schafflik

In den zurückliegenden Monaten hat sich beim SV Ampermoching einiges getan. Als im vorigen Jahr neu ins Amt gewählter Vorstand konnte Manuel Katreinitsch den Mitgliedern, die zur Jahresversammlung ins Sportheim gekommen waren, eine erfreuliche Bilanz vorlegen.

Ampermoching ‒ So wurde das Flutlicht auf dem Trainingsplatz mit der Errichtung des Telekom-Funkmasten auf energiesparende LED-Technik umgerüstet. Auch die Tribüne wurde modernisiert, erhielt nicht nur ein Geländer, sondern auch in den Vereinsfarben schwarz und weiß gehaltene Schalensitze. „Eine coole Sache für unsere Zuschauer“, so Katreinitsch. Weitere Projekte sind schon geplant: Auch das Kleinfeld soll eine neue Flutlichtanlage erhalten. Auf dem Hauptplatz wird eine digitale Anzeigentafel installiert, vollständig über Sponsoren finanziert. Was die Überlegungen für einen Hallenbau angeht, läuft im Auftrag der Gemeinde eine Machbarkeitsstudie.

Nicht nur am Vereinsgelände tut sich etwas, auch der Zuspruch von Sportinteressierten wächst: So gab es heuer schon 65 Neuanmeldungen, inzwischen hat der Verein die stolze Zahl von 703 Mitgliedern, darunter 221 junge Leute bis zum Alter von 17 Jahren. Auch die Finanzen entwickelten sich positiv, wenn auch aus einem unerfreulichen Grund: Weil wegen Corona kaum Feste und Veranstaltungen möglich waren, wurden 2020 und 2021 jeweils ein Gewinn von rund 20 000 Euro erwirtschaftet. Ein Spargroschen, der für künftige Investition der Vereinskasse guttut.

Mit Blick auf die weitere Vereinsentwicklung wie die Preissteigerung in allen Bereichen schlug der Vorstand eine Beitragserhöhung vor. Die Beiträge, die 15 Jahre stabil waren, werden um 1 Euro je Monat und aktives Mitglied angehoben.

Konkret zahlen Erwachsene künftig 130 Euro (bisher 118 Euro) im Jahr, für Kinder sind es jährlich 49 Euro (bisher 37 Euro). Für passive Mitglieder ändert sich nichts. Die Beitragsanhebung, die 2023 in Kraft tritt, billigten die Mitglieder einstimmig.

Auch sportlich läuft es rund beim SV Ampermoching

Über die Spielgruppe, in der junge Fußballer von SV Ampermoching sowie der Spielvereinigungen Hebertshausen und Röhrmoos gemeinsam kicken, sind zehn Mannschaften von B bis D-Jugend aktiv, „mit jeder Altersklasse spielen wir in einer Kreisklasse“, so Jugendleiter Marco Huster. Auch die „eigene“ Fußballjugend, in der nur Kinder des SV aktiv sind, laufe mit 70 Buben und Mädchen in der E-, F- und G-Jugend super. Am Frühjahrsturnier nahmen 35 Mannschaften teil, es wurde gegrillt, gezeltet, im Sommer ein Fußball-Feriencamp veranstaltet. „Wir planen das Hallentraining, das Nikolaus-Hallenturnier und eine Weihnachtsfeier der gesamten Jugend.“



Die super Bilanz der erwachsenen Fußballer präsentierte Abteilungsleiter Klaus Kirschner. In 2021/22 sind zwei Mannschaften aktiv, die erste steht nach Aufstieg in der Kreisklasse auf Platz 6, die zweite auf einer Spitzenposition in der C-Klasse, mit 45 Spielern sei man „auf dem richtigen Weg“.



Die Stockschützen, so Erwin Ziller, haben mit drei Mannschaften 2022 die stolze Zahl von 30 Turnieren und dazu Punktspiele absolviert. Die Tischtennisabteilung ist in der Bezirksklasse aktiv, könnte aber mit nur sechs Mannschaftsspieler noch Verstärkung gebrauchen. „Spieler und auch Kinder sind willkommen“, so Abteilungsleiter Johannes Schmidberger. Die Badminton-Sportler sind als Hobbymannschaft aktiv. Abteilungsleiter Christian Michal freut sich über großen Zulauf . Auch die Theaterabteilung ist fleißig, so Leiter Heinrich Schönwetter. Zur Weihnachtsfeier ist ein Einakter geplant, „alle wichtigen Rollen sind besetzt“! ps