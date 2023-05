Jetzt gute Vorsätze umsetzen – bei „anima Finest Sports & Spa“

Das „anima FINEST SPORTS & SPA“ – modernste Architektur und topmoderne Einrichtung sorgen für eine angenehme Trainingsatmosphäre. © anima FINEST SPORTS & SPA

Gute Vorsätze allein reichen nicht – entwickeln Sie eine neue Routine und starten Sie mit „anima Finest Sports & Spa“ fit in den Sommer.

Dachau (sim) - 59 Prozent der Deutschen haben sich laut einer Forsa-Umfrage vorgenommen, 2022 mehr Sport zu machen.

Sich etwas vorzunehmen ist leicht, doch es dann auch umzusetzen, fällt vielen Menschen extrem schwer. Das Geheimrezept ist eigentlich ganz einfach: Es muss auch eine neue Routine her. Mit dem Team des „anima FINEST SPORTS & SPA“ am Wettersteinring in Dachau geht das ganz einfach. Denn hier trainieren Sie nicht nur unter fachkundiger Anleitung eines gut ausgebildeten und sympathischen Teams, das genau weiß, wie man motiviert. Sondern Sie werden Teil einer buntgemischten Community, abseits herkömmlicher Muckibuden. Hier entwickeln Sie ganz einfach, ohne Druck und Stress Ihre eigene Routine.

Im wunderschönen Outdoorbereich macht das Training gleich noch mehr Spaß. © anima FINEST SPORTS & SPA

Das Team vom „anima Finest Sports & Spa“ ist an Ihrer Seite, wenn Sie mit Spaß und Freude mobiler, schlanker, beweglicher, selbstbewusster und gesünder werden wollen.

Egal ob Einzel- oder Gruppentraining, Gerätetraining, Workouts, Kursstunden oder Rehasport – die Auswahl ist riesengroß. Aber ohne Spaß und die richtige Anleitung verstauben Fitnessstudio-Verträge oft in Schubladen. Und ohne Gesellschaft – die man im Anima annehmen kann, aber nicht muss – wird es manchem Motivierten schnell langweilig. Man bricht ab, der innere Schweinehund hat wieder gesiegt.

Bei „anima Finest Sports & Spa“ kommt der Spaßfaktor garantiert nicht zu kurz – für Spaß beim und nach dem Workout ist immer gesorgt. © anima Finest Sports & Spa

Wenn Sie das richtige Mindset finden und eine Routine etablieren möchten, sind Sie im „anima FINEST SPORTS & SPA“ an der richtigen Adresse. Qualifizierte, sympathische und hoch motivierte Trainer, professionelle Geräte namhafter Hersteller, aktuelles Equipment, ein buntes und abwechslungsreiches Kursprogramm mit über 100 Wochenstunden, das Rücken- und Gelenkzentrum „Five“, der Hightech-Gerätezirkel „Milon Q“, der große Kraft- und Cardiopark, die „functional area“, die neue, große „Outdoor-Area“ oder der Vibrationstrainingsbereich „Quionic“ – mehr Abwechslung geht nicht mehr. Je nach Typ können Sie entweder individuell oder in Gruppen Ihre Ziele umsetzen. Beides lässt sich auch bestens kombinieren. Entspannen Sie nach dem Workout im großzügigen Wellness-Bereich mit Green- und Luxus-Spa, im beheizten Outdoor-Naturpool, an der unverzicht-Bar, bei Medical-Wellness-Angeboten oder einfach im gemütlichen Relax-Bereich mit hochwertigen Lounge-Möbeln. Erleben Sie den anima-Spirit!

Kontakt

anima FINEST SPORTS & SPA

Wettersteinring 16

85221 Dachau

Telefon: 08131/3133555

Email: info@anima-dachau.de

Web: http://anima-dachau.de

Facebook: anima FINEST SPORTS & SPA

Instagram: anima.sports