Pächterwechsel beim TSV Arnbach

Die Sportgaststätte des TSV Arnbach wurde kürzlich nach einem Pächterwechsel neu eröffnet.

Arnbach – er Verein freut sich, mit dem Münchner Francesco Palazzo einen erfahrenen Gastronomen gefunden zu haben, der die Gaststätte nun als „Pizzeria da Francesco“ führt.

Unterstützt wird er von seinem Bruder Enzo Palazzo und sporadisch auch von seinem studierenden Sohn Antonio. Die Palazzo-Brüder sind im Landkreis Dachau keine Unbekannten. So hatte Francesco Palazzo vor einiger Zeit bereits eine Pizzeria in Dachau geführt, und sein Bruder war mehrere Jahre lang Wirt in Oberbachern. Beide sind sehr gute Köche und verwöhnen ihre Gäste nicht nur mit italienischen Spezialitäten wie Pizzen und Nudelgerichten, die es auch zum Mitnehmen gibt, sondern auch mit gut bürgerlicher bayerischer Küche.

Was die beiden besonders auszeichnet, ist die italienische Gastlichkeit, die besonders von der Vereinsführung und den Sportlern bereits nach wenigen Wochen sehr geschätzt wird. Die Öffnungszeiten der Gaststätte, die nicht nur das Vereinsheim des TSV Arnbach ist, sondern auch dem Schützenverein und allen anderen Arnbacher Vereinen als Treffpunkt und Versammlungslokal dient, sind Dienstag bis Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 12 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ab 10 Uhr. Am Montag ist Ruhetag. Weitere Öffnungszeiten, zum Beispiel für Familienfeiern oder Trauermahle auch tagsüber, können jederzeit vereinbart werden. Telefonisch zu erreichen ist die Pizzeria da Franceso unter 0 81 36/56 85 oder 01 57/ 37 62 46 15.

Am Freitag, 19. Oktober, findet ab 19 Uhr eine große Eröffnungsparty mit kaltem und warmem Buffet statt, zu der die Vereine und alle Arnbacher eingeladen sind.

