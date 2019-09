Arnbacher Feuerwehr feiert 140-jähriges Bestehen – Bürgermeister bringt gute Neuigkeiten mit

Ein gelungenes Gründungsfest hat die Freiwillige Feuerwehr Arnbach zu ihrem 140-jährigen Bestehen gefeiert. Und der Bürgermeister hatte gute Neuigkeiten.

Arnbach – Kaiserwetter an diesem Tag sorgte dafür, dass neben den vielen Mitgliedern auch zahlreiche Arnbacher zum Feuerwehrgerätehaus gekommen waren und so ihre Verbundenheit mit der Feuerwehr demonstrierten.

Während es sich die Erwachsenen bei Kaffee, Kuchen, Rollbraten und kühlen Getränken gut gehen ließen, versuchten sich die Kinder an der aufgebauten Spritzwand, wobei so mancher Wasserstrahl weniger die aufgemalten Flammen traf, sondern als kühlende Dusche zweckentfremdet wurde. Viele Gäste ließen sich auch vom Hubsteiger der MAN/MTU-Werksfeuerwehr in luftige Höhen befördern, um einen einzigartigen Blick über den Ort zu genießen.

Zum offiziellen Festakt begrüßte Kommandant Florian Schlemmer die Besucher und Ehrengäste, darunter Kreisbrandinspektor Gerhard Beck, Kreisbrandmeister Ludwig Böck sowie die vier Kommandanten der übrigen Gemeindewehren mit ihren Stellvertretern. In einer kurzen Rückschau erinnerte Schlemmer daran, dass die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Arnbach seit ihrer Gründung vor 140 Jahren zum Schutz der Arnbacher Bürger ehrenamtlich zur Verfügung stehen. „24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr – und das für weitaus mehr, als zum Schutz vor Feuersbrünsten, wie 1879 der Zweck der Feuerwehr genannt wurde.“ Diese Präsenz bleibe bei den Bürgern weitgehend unbemerkt und falle erst dann auf, wenn eine „unmittelbare Gefahr aufgetreten ist und die Sirene für alle hörbar zum Einsatz ruft“. Nicht selten werde gelästert: „Was macht denn die Feuerwehr eigentlich? So oft brennt’s doch gar nicht. Na, wieder ein neues Spielzeug bekommen? Die grillen und feiern doch eh nur!“ Dies weise die Feuerwehr vehement von sich, denn die meiste Arbeit wie zum Beispiel Übungen, Unterricht, Lehrgänge und Ausbildung werde gar nicht gesehen, weil sie im nichtöffentlichen Bereich stattfindet. „Arnbach hat mittlerweile mehr als 1200 Einwohner, dem gegenüber stehen 34 hoch motivierte Feuerwehrleute, die sich in ihrer Freizeit, neben Beruf und Familie für jedwede Gefahrenlage haben ausbilden lassen und im Verband mit den übrigen Gemeindewehren eine mehr als schlagkräftige Einheit bilden – wie sich in den vergangenen Jahren oft genug erwiesen hat“, sagte Schlemmer und richtete an seine Mannschaft ein riesiges Dankeschön.

Weil tagsüber immer weniger Kräfte zur Verfügung stehen, können die vielfältigen Aufgaben nur gemeinsam bewältigt werden. „Eine Gemeinschaft, die uns stark macht“, richtete Schlemmer seinen Dank auch an die übrigen Gemeindewehren.

„Es ist viel geschehen in den vergangenen 140 Jahren. Könige, Kaiser, Kriege, politische Irrungen und Wirrungen, hat unsere Feuerwehr in ihrer langen Geschichte mehr als genug gesehen und erlebt. Aber was noch wichtiger ist: überlebt! In einem ist sie sich aber stets treu geblieben, trotz aller widrigen Umstände den Schutz der Bürger zu gewährleisten. Als Kommandant der Feuerwehr Arnbach stehe ich in einer langen Reihe von Männern und auch Frauen, die dieses Amt vor mir ausgefüllt haben und weiterhin erfüllen.“ Auch für die nächsten 140 Jahre solle gelten: „Gott zur Ehr’ dem Nächsten zur Wehr, im Dienst für unsere Bürger.“

Bürgermeister hatte auch noch eine gute Nachricht dabei. Er teilte mit, dass die Planung für den Ausbau des Dachgeschosses im Feuerwehrhaus zu einem Schulungsraum und der Anbau eines Unterstellraumes läuft und im Haushalt 2020 berücksichtigt wird. Es kann also mit einem Baubeginn im kommenden Jahr gerechnet werden.

Als weiterer Redner überbrachte Kreisbrandinspektor Gerhard Beck die Glückwünsche des Landkreises zum Jubiläum und den Dank für ihre Arbeit an die Arnbacher Kameraden.