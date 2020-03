 Florian Aschbrenner ist neuer Geschäftsführer der Helios Kliniken in Dachau und München

Florian Aschbrenner übernimmt zum 1. April die Geschäftsführung der Helios Kliniken in Dachau und München. Er ist der Nachfolger von Gerd Koslowski.

Dachau – Der 38-Jährige tritt in Dachau die Nachfolge von Gerd Koslowski (49) an, der nach zwei Jahren am Amper-Klinikum auf eigenen Wunsch zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF) wechselt und dort die Position des Vorstands für Medizin einnehmen wird (wir berichteten).

Der Aufsichtsrat der Amper Kliniken AG hatin einer außerordentlichen Sitzung Florian Aschbrenner als Nachfolger von Gerd Koslowski als Klinikgeschäftsführer der Helios Amper-Kliniken Dachau und Indersdorf bestätigt. Aschbrenner wird sich nun schnellstmöglich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Dachau und München vorstellen.

Florian Aschbrenner war bis Anfang 2019 bereits dreieinhalb Jahre Klinikgeschäftsführer der beiden Münchner Helios-Kliniken und übernahm dann die Führung des Helios-Klinikums Erfurt, einer Klinik der Maximalversorgung. Auch mit Dachau hat der gebürtige Niedersachse bereits Berührungspunkte: Er war während seiner Zeit als Klinikgeschäftsführer in München zugleich Aufsichtsratsmitglied der Amper Kliniken AG.

In der neuen Konstellation wird Aschbrenner für die vier Helios-Kliniken in der Region München verantwortlich sein. Diese sind das Helios Amper-Klinikum Dachau, die Helios Amper-Klinik Indersdorf, das Helios-Klinikum München-West sowie die Helios-Klinik München Perlach. In den vier Krankenhäusern versorgen rund 2400 Mitarbeiter jährlich mehr als 135 000 Patienten.

Florian Aschbrenner: „Ich freue mich sehr auf meine Rückkehr in den Süden. Der Reiz der neuen Aufgabe liegt für mich vor allem in einer engeren medizinischen und organisatorischen Zusammenführung der vier Kliniken zu einem starken Verbund. Meine Zeit in Erfurt war sehr spannend, und ich konnte viele Einblicke in die Führung eines Maximalversorgers gewinnen. Trotzdem ist für mich die Übernahme der Geschäftsführung der vier Helios-Kliniken im Raum München der logische nächste Karriereschritt. Jedes einzelne Haus hat große medizinische Stärken, und gerade vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung des Großraums München sehe ich noch viel Potenzial für die Zukunft der Kliniken.“

Enrico Jensch, Aufsichtsratsvorsitzender der Amper-Kliniken AG und Chief Operating Officer der Helios Kliniken GmbH: „Ich bin sehr froh, dass mit der Bestätigung von Herrn Aschbrenner als neuem Klinikgeschäftsführer durch den Aufsichtsrat ein nahtloser Übergang der Geschäftsführung sichergestellt ist. Mit Herrn Aschbrenner kommt ein exzellenter Klinikmanager nach Dachau und München, der die Häuser bereits sehr gut kennt und sich mit vollem Einsatz dem weiteren sinnvollen Zusammenrücken der Standorte widmen wird.“

Marcus Sommer, Vorstand der Amper-Kliniken AG und Regionalgeschäftsführer der Helios Region-Süd: „Bereits jetzt kooperieren unsere vier Kliniken im Münchner Raum in vielen Bereichen eng miteinander. Die neue Konstruktion mit einem gemeinsamen Klinikgeschäftsführer bietet die große Chance, weitere Synergien zu heben und für jeden Standort im Verbund das Beste herauszuholen. Florian Aschbrenner ist der richtige Mann für diese Aufgabe, und es freut mich außerordentlich, dass wir ihn wieder in unserer Region begrüßen können. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal besonders Gerd Koslowski für seinen hervorragenden Einsatz in Dachau und Indersdorf danken. Ich bedauere seinen Weggang außerordentlich. Er hat in seiner Zeit, gemeinsam mit den Teams vor Ort, viel bewegt und sich mit großem Engagement und Gestaltungswillen an die Aufgaben gemacht. Für seine berufliche und private Zukunft wünsche ich ihm alles Gute und viel Erfolg.“