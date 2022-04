Aus Bierwirtschaft wird bekannter Gasthof

Teilen

Von einer kleinen Bierwirtschaft mit Landwirtschaft und Kramerladen zu einem weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannten Gasthof mit Gästezimmern – so könnte man die Erfolgsgeschichte vom Wirt in Aufhausen bezeichnen.

Aufhausen - Aufzeichnungen zu Folge, geht die erste Wirtschaft in Aufhausen auf das Jahr 1896 zurück, als der Musiker und Wirt Johann Hechtl zusammen mit seiner Frau Kreszenz aus Sollern das Anwesen erwarb. 1927 übernahm deren Tochter Magdalena zusammen mit ihrem Mann, dem Metzger Georg Schönwetter das Anwesen. Als diese dann nach Weichs zogen, verpachteten sie es an Georg und Magdalena Langenegger, die unweit vom Wirt ihr Haus hatten. Nachdem sie es dann 1948 kauften, folgte eine Komplettrenovierung.

Sohn Richard und seine Frau Katharina führten ab ihrer Heirat 1960 neben dem Gasthaus etliche Zeit auch noch die kleine Landwirtschaft weiter, und vergrößerten sogar das Lebensmittelgeschäft, das dann aber 1992 geschlossen wurde. Die Landwirtschaft gab man schon lange vorher auf.

Um der steigenden Nachfrage und Beliebtheit gerecht zu werden, haben die Langeneggers 1981 das Gasthaus komplett renoviert und vergrößert. Bei einer weiteren Modernisierung 1992 kamen Gästezimmer hinzu. Ob in der Gaststube oder im Nebenzimmer, großer Wert wird auf eine familiäre persönliche Atmosphäre gelegt. Bei schönem Wetter können die Gäste die Zeit auch auf der großen Sonnenterrasse verbringen.

Beim Wirt in Aufhausen, wie der Gasthof seit jeher genannt wird, werden die Gäste mit bayerischen und internationalen Schmankerln ebenso verwöhnt, wie mit anspruchsvollen Menüs, je nach Gusto.

Auch wenn der Wirt in Aufhausen längst zu einem bekannten Speiselokal geworden ist, in dem regelmäßig Feierlichkeiten der verschiedensten Art stattfinden, darf der traditionelle Stammtisch nicht fehlen. Regelmäßig kommen dazu die Gäste etwa auch aus Weichs gerne rüber oder die Freitags-Kartler haben ihren Spaß. Auch der Schützenverein Glückauf und die Sportler des BC Aufhausen sind hier daheim.

Auch der Maibaum im Wirtshof-Hof, der immer von der Dorfgemeinschaft aufgestellt wird, gehört einfach dazu.

Während Gerhard Langenegger, der den Gasthof seit 1994 führt, in der Küche die Speisen zubereitet, ist seine Angie für den Servicebereich zuständig. Nicht wegzudenken aus dem Betrieb ist auch heute noch Gerhards Schwester Gabi Nefzger, die, wann immer sie gebraucht wird, in der Wirtschaft mithilft.

Besonders stolz ist der Wirt von Aufhausen auf sein zuverlässiges Personal, das größtenteils schon lange hier tätig ist.

Näheres zum Gasthof Langenegger gibt es im Internet auf der Homepage www. gasthof-langenegger.de nachzulesen.

Heinz Nefzger

Ein Wirt mit Leib und Seele

Ein Wirt mit Leib und Seele war der 2015 verstorbene Richard Langenegger. Bei seinen Gästen im Gasthaus fühlte er sich einfach wohl. Er setzte sich gerne kurz zu ihnen an den Tisch, fragte, wie es geht, erzählte einen Witz, trank mal einen Pfiff frisch gezapftes Bier mit ihnen und war auch für manch besonderen Spruch bekannt – so wie: „A Wirt is genauso dabbe wia a Schandarm, er muaß se immer ois aufschreim“ – oder (auch wenn es schon weit nach Mitternacht und er im gesetzten Alter war) : „Iatz geht’s hoam, auch a Wirt hat a Liebesleben“ – oder: „De Wirtschaft mach i ned wegam Goid, sondern ois Hobby“. So war er, der frühere Wirt von Aufhausen, manchmal kantig, oft schlitzohrig, aber immer zum Wohl seiner Gäste da. Besonders stolz war er, als ihn diese für seine von ihm noch bis ins hohe Alter selbstgemachten Leber- und Blutwürste lobten, „die keiner so machte wie er“. Der Richard war früher nebenher auch noch als Fleischbeschauer in der Umgebung bekannt. Einige Jahre vor seinem Tod wurde er bei einer Umfrage von den Lesern des Münchner Merkur zu ihrem Lieblingswirt erkoren.