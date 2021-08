Aus Freibad Ainhofen wird Filmkulisse: Einnahmen helfen VfB, enorme Corona-Verluste zu kompensieren

Dreharbeiten für Doris-Dörrie-Film

Das Wetter ist schon seit Ende Juli alles andere als Badewetter, trotzdem herrscht im Freibad Ainhofen Hochbetrieb: Jeden Tag treffen sich viele Frauen und das Team der Constantin Film AG frühmorgens auf dem Gelände und drehen einen Kinofilm. Es handelt sich um eine sogenannte Culture-Clash-Komödie, deren Witz also vor allem vom Zusammenprall unterschiedlicher Kulturen lebt.

Ainhofen ‒ Der Film, in dem die Regisseurin Doris Dörrie die Fäden zieht, spielt in einem Frauen-Freibad. In diesem Freibad bricht der Kampf um den einzigen Mann, den Bademeister aus. „Von solch skurrilen Geschichten leben gute Filme wie die Komödie Freibad, so die Aufsichtsratsvorsitzende der Film-Fernsehfonds Bayern GmbH, Judith Gerlach, die auch Bayerische Staatsministerin für Digitales ist.

Sehr umfangreich gestalteten sich bereits die Vorbereitungsarbeiten – das Ainhofner Freibad ist nun rein farblich fast nicht mehr zu erkennen: Buntes dominiert rund um die Schwimmbecken, am Kiosk und auf den Terrassen. Seit gedreht wird, riegelt ein Sicherheitsdienst aus Indersdorf das gesamte Freibadgelände ab. Bis zuletzt suchte das Filmteam für den Dreh Komparsinnen und Kinder.

Aufregung im Ort verursachten fünf Polizeibusse, die das Gelände stürmten. Schnell stellte sich aber heraus: Die Aktion gehört zum Film. Von weitem ist sichtbar, dass für die Schauspielerinnen und die Filmemacher in der Nähe des Freibadgeländes ein großes Zelt aufgestellt wurde, das der Maske und dem Catering dient. In einem weiteren, kleineren Zelt auf dem Beachvolleyballplatz sind die Komparsinnen während der Drehpausen untergebracht.

Ainhofens Freibad-Chef Hans Reif war stark in Vorbereitungsarbeiten eingebunden und auch jetzt vergeht kein Tag, ohne dass er mit seinem Traktor wichtige Arbeiten für die Filmleute erledigt.

Es gibt auch ein paar Kritiker, die nicht verstehen, dass der Freibad-Trägerverein VfB Ainhofen der Constantin-Film AG das Freibad zum Drehen zur Verfügung stellt und das Freibad wegen der Dreharbeiten für die Öffentlichkeit bis 10. September nicht zugänglich sein wird. Doch das Vorstandsteam des VfB bittet um Verständnis: Es gehe in erster Linie um die weitere Finanzierung des Freibads. „Hätten wir auf das mit der Constantin-Film AG vereinbarte Nutzungsentgelt verzichtet, würde es düster in der Vereinskasse ausschauen“, so die Verantwortlichen. Wegen der Pandemie fiel eine Haupteinnahmequelle des Vereins, die „Caribic Night“, bereits zweimal weg. „Deshalb stellt das Nutzungsentgelt von Constantin Film einen wichtigen Ausgleich in der Vereinskasse dar“, betont der Vorstand des VfB.

Als der Vertrag mit Constantin-Film geschlossen wurde, sei wegen der Pandemie gar nicht abzusehen gewesen, ob heuer das Freibad überhaupt öffnen kann. Bis vor Beginn der Dreharbeiten waren die Badeeinnahmen wegen des schlechten Wetters und der Corona-Auflagen nicht gerade üppig. „Im übrigen hat das Regenwetter bis jetzt noch keinen einzigen schönen Badetag zugelassen“, stellt der zweite Vorsitzende des Freibad-Trägervereins, Olaf Schellenberger, fest.

Die Ainhofner wissen zudem aus langjähriger Erfahrung, dass nach Mariä Himmelfahrt das Interesse der Badelustigen ohnehin nachlässt. Um den Leuten, die gerne das Ainhofner Freibad nutzen, keine finanziellen Nachteile entstehen zu lassen, wurden heuer keine Saison-Dauerkarten verkauft. Nicht aufgebrauchte Zehner-Karten gelten drei Jahre lang.