Auto rammt in Ampermoching auf der Gegenspur Lastwagen

Teilen

Zwei Verletzte und ein hoher Schaden waren die Folge dieses Zusammenstoßes. © Freiwillige Feuerwehr Hebertshausen

Auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen ist ein Autofahrer am Mittwoch vormittag in Ampermoching.

25-Jähriger kracht mit MG in Ampermoching frontal in Mercedes-Lkw

Ampermoching - Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 25-jähriger mit seinem Auto der Marke MG auf der Indersdorfer Straße in Richtung Hebertshausen. Etwa auf Höhe der Purtlhofer Straße kam der Mann aus Pfaffenhofen an der Ilm aus bisher noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen Mercedes Lastwagen. Durch den Unfall wurde auch noch ein Gartenzaun in Mitleidenschaft gezogen.

Der 60-jährige Brummifahrer aus Niederaichbach und der Unfallverursacher mussten mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 21 000 Euro.

Die Feuerwehren aus Dachau, Hebertshausen und Ampermoching übernahmen die Verkehrslenkung, die aufgrund der Vollsperrung auf der Indersdorfer Straße immerhin knapp drei Stunden andauerte.

Die Polizei Dachau ermittelt gegen den 25-Jährigen unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

mm

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.