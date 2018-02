Autofahrerin kracht gegen Mast

Eine 34-jährige Dachauerin kam in Olching aus Unachtsamkeit von der Straße ab, prallte gegen einen Telefonmasten und rutschte in den Acker. Sie wurde leicht verletzt.

Dachau – Eine 34-jährige Dachauerin war am Donnerstagnachmittag mit ihrem Ford in Olching in Richtung des Kreisverkehrs an der Schulstraße unterwegs. Aus Unachtsamkeit kam sie nach einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und kam dadurch auf die Gegenfahrbahn. Um nicht mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenzustoßen, steuerte sie wieder nach rechts und prallte gegen einen Telefonmasten. Anschließend rutschte sie in den angrenzenden Acker und blieb dort liegen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. dn