Autofahrerin übersieht Radler: Mann verletzt sich bei Unfall am Kopf

Eine Autofahrerin hat am Dienstag in Dachau beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen. Bei dem Unfall zog er sich leichte Verletzungen am Kopf zu.

Dachau - Eine Autofahrerin hat am Dienstag beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen. Der 47-jährige Fahrradfahrer fuhr laut Polizei auf dem linken Radweg der Schleißheimer Straße stadteinwärts. Die 38-jährige Dachauerin bog mit ihrem Skoda von der Sandstraße in die Schleißheimer Straße ein und übersah den Mann aus Eschborn. Die beiden kollidierten. Der Radfahrer, der den in seiner Richtung nicht freigegebenen Weg benutzte, stürzte. Trotz Helm zog er sich laut Polizei leichte Verletzungen am Kopf zu. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.