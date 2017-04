Flüchtender Mercedes-Fahrer wird geblitzt 

Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Samstagabend auf der B 471 mehrere Fahrzeuge überholt - auch, als ihm ein Rettungswagen im Einsatz entgegenkam. Der Fahrer des Rettungswagens und ein weiterer Autofahrer mussten eine Vollbremsung hinlegen. Der Mercedes-Fahrer flüchtete - und wurde kurz danach geblitzt: mit 190 km/h.

Dachau - Der 21-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fürstenfeldbruck hat jetzt ein Strafverfahrern wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr am Hals. Wie die Polizei mitteilte, hatte der junge Mann am Samstagabend auf der B 471 bei Gröbenried vor ihm fahrende Fahrzeuge überholt. Gleichzeitig kam ihm ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn entgegen, der ebenfalls eine Fahrzeugkolonne überholte. Trotzdem beendete der Mercedes-Fahrer seinen Überholvorgang nicht und zwang den 25-jährigen Fahrer des Rettungsfahrzeuges sowie einen weiteren Autofahrer zu einer Vollbremsung, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort, so die Polizei.

Pech für den 21-jährigen Raser war allerdings, dass zur gleichen Zeit eine Geschwindigkeitsmessung durch die Polizei durchgeführt wurde: Der Mercedes-Fahrer wurde mit einer Geschwindigkeit von 190 km/h erwischt. Allein für die Geschwindigkeitsüberschreitung würde der Fahrer ein Bußgeld von 1200 Euro bezahlen müssen und den Führerschein für drei Monate abgeben. Aber wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

dn

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa/dpaweb