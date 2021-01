Bäckerei Wimmer hat Betrieb eingestellt

Arnbach – 120 Jahre Familientradition gehen zu Ende. Bäckermeister Johann Wimmer, der in vierter Generation die Bäckerei in Arnbach geführt hat, hört auf. Zum 1. Februar übernimmt die Bäckerei Mair aus Altomünster den Verkaufsladen.

In den 80er-Jahren hat Johann Wimmer die Bäckerei von seinem Vater übernommen. Sein Urgroßvater hatte im Jahre 1901 damals das Anwesen gekauft und dort eine neue Bäckerei eingerichtet (laut den Überlieferungen gab es dort bereits seit 1876 ein Backhaus).

Jetzt hat Johann Wimmer nach reiflicher Überlegung einen Schlussstrich gezogen. Er hätte gerne weitergemacht, aber die Umsätze waren zu gering, um das Geschäft am Laufen zu halten.

Deutlich betont Wimmer, dass wirtschaftliche Gründe der Auslöser sind und nicht die Corona-Pandemie. Bereits in den vergangenen fünf Jahren zeigte sich immer mehr, dass wegen der Konkurrenz in den Nachbarorten, der Suche nach zusätzlichem, qualifiziertem Personal und technischen Neuanschaffungen ein Punkt erreicht war, der aus unternehmerischer Sicht eine Betriebsschließung notwendig machte.

An jedem Tag in der Woche war die Bäckerei geöffnet, mehr als 30 verschiedene Semmeln waren in den vergangenen Jahren im Angebot – jetzt wird so manche Sorte an Semmeln vermisst werden, die man nur aus der Backstube vom Wimmer kannte. Und so manchem Arnbacher werden das Wurzelbrot und die Erdbeer-Roulade fehlen.

Doch wenn jeder Tag zu einer Herausforderung werde, sei es an der Zeit, über Veränderungen nachzudenken, resümiert Wimmer.

Abgeschlossen wird die Thematik nun mit einem Wechsel. Zum Monatsanfang eröffnet die Bäckerei Mair aus Altomünster in der Berghofer Straße 3 ihre neue Filiale und übernimmt auch den Verkaufsstandort in Erdweg.

Roswitha Höltl