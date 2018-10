22-Jähriger greift am Dachauer Bahnhof Bundespolizisten an

Auf der Flucht vor der Fahrkartenkontrolle

Ein 22-Jähriger, der am Montag ohne gültigen Fahrschein in der S-Bahn Richtung Petershausen unterwegs war, versuchte am Bahnhof Dachau vor Fahrscheinkontrolleuren zu flüchten. Er griff zwei Bundespolizisten an.