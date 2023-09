Balkonbrand greift auf Hecke über ‒ Feuerwehr findet zwei Hunde

Mit der Drehleiter waren die Feuerwehrler im Einsatz. © Kreisfeuerwehrverband

In einem Mehrfamilienhaus in Indersdorf ist aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer auf einem Balkon ausgebrochen und hat auf eine Hecke übergegriffen.

Indersdorf - In einem Mehrfamilienhaus in Indersdorf ist am Donnerstag, 7. September, gegen 17.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer auf einem Balkon ausgebrochen und hat auf eine Hecke übergegriffen. Es wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, um 17.45 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte auch eine weitere Brandausbreitung auf den Dachstuhl verhindert werden, heißt es im Pressebericht der Kreisbrandinspektion.

Ein weiterer Trupp kontrollierte die Wohnung im zweiten Obergeschoss auf Feuer und Rauch. Nachdem diese rauchfrei war, wurden die weiteren Wohnungen kontrolliert. Die Feuerwehr fand dort zwei Hunde, welche sie der Besitzerin später unversehrt übergeben konnte.

Im Einsatz waren neben Rettungsdienst und Polizei rund 60 Feuerwehrler aus Indersdorf, Arnbach, Glonn, Niederroth und Vierkirchen sowie von der Kreisbrandinspektion.