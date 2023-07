Show-Abbruch: Ballermann-Sängerin Mia Julia verlässt Bühne nach nur einem Lied

Da war alles noch in Ordnung: Der Ballermann-Sängerin Mia Julia jubeln die Fans auf dem Karlsfelder Siedlerfest zu. Nach dem ersten Lied musste sie allerdings von der Bühne. Foto: hab © hab

Die Ballermann-Sängerin Mia Julia hat ihr Konzert auf dem Karlsfelder Siedlerfest am Dienstagabend nach nur einem Lied abgebrochen. Nach einer Rückkoppelung bekam sie über den Kopfhörer einen Knall in ihr Ohr. Sie verließ die Bühne und wurde von Sanitätern betreut.

Karlsfeld – Zahlreiche treue Anhänger von Mia Julia Brückner hatten sich am Dienstagabend im Festzelt auf dem Siedlerfest eingefunden. Sie warteten gespannt auf den Auftritt der Ballermann-Sängerin. Doch nach nur einem Lied war die Show vorbei: Es gab technische Probleme, die über einen Ohrstöpsel einen Knall verursacht haben. Mia Julia hatte daraufhin gesundheitliche Probleme und musste die Show abbrechen.

Die „Mallorca-Nacht“ auf dem Siedlerfest begann wie geplant: Der Partysänger tobee heizte den Besuchern zunächst ein, bevor dann um 21.15 Uhr Mia Julia, die 36-jährige Entertainerin, auf die Bühne kam und von den Besuchern im randvollen Bierzelt jubelnd begrüßt wurde. Schon während des ersten Liedes signalisierte sie den Technikern, dass etwas mit dem Ton nicht stimmt. Ende des zweiten Liedes verzerrte sie plötzlich das Gesicht und fasste sich an ihr Ohr, in dem sich ein Ohrstöpsel, ein sogenanntes „In-ear-Monitoring“ befand. Sie versuchte nich kurz weiterzumachen, setzte sich aber dann hinter das DJ-Pult am Rand der Bühne. Mehrere Personen eilten zu ihr und redeten mit ihr, dann wurde sie von der Bühne geführt.

Sogleich wurde Musik vom Band eingespielt. Kurze Zeit später erklärten Julia Baehr, Tochter des Festwirts Peter Brandl, dass Mia Julia aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht mehr auf die Bühne kommen wird. Sie versprach, zu versuchen, das Konzert im nächsten Jahr nachzuholen. Es folgte ein Pfeifkonzert der enttäuschten Fans.

Mia Julia entschuldigte sich noch am Abend über das soziale Netzwerk Instagram: „Sorry, dass ich nach dem 1. Song von der Bühne musste“, beginnt die Sängerin ihren Post. Es habe eine „höllische Rückkopplung“ gegeben. „Mein rechtes Ohr hat leider alles abbekommen. Mein Ohr sticht, mein rechtes Auge flackert, meine komplette Gesichtshälfte sticht und mein Gleichgewichtssinn ist leider gestört, so dass ich leider die Show abbrechen musste.“ Sie sei direkt von Sanitäter untersucht, eine Krankenschwester sei auch zufällig vor Ort gewesen, lässt die Sängerin ihre Fans wissen.

Nach dem Vorfall wolle sie sich nun erst einmal schonen und ihrem Ohr etwas Ruhe gönnen. „Ich liege jetzt im Hotel-Bett und werde morgen früh sehen, wie es ist“, verspricht Mia Julia ihren Fans.

Festwirt Peter Brandl will nicht von einem Konzertabbruch sprechen. „Abgebrochen kann man nicht sagen, die Leute haben bis 23 Uhr gefeiert“, so Brandl. Der Sänger tobee habe fast doppelt so lang gespielt wie vertraglich vereinbart, danach sorgte ein DJ für Unterhaltung.

Aber natürlich waren einige Besucher aufgebracht und fordern nun ihr Eintrittsgeld zurück. Aber es sei schwierig, so Brandl, nun Eintrittsgelder zurückzuerstatten und im Nachhinein festzustellen, wer alles bezahlt hat „oder wer nur eine Karte danach auf dem Boden gefunden hat“. Auch die Schuldfrage sei schwierig zu klären. In Abstimmung mit dem Management von Mia Julia, der Künstlerin selbst und der Technikfirma, „mit der wir schon seit zehn Jahren zusammenarbeiten werden wir uns etwas einfallen lassen, uns erkenntlich zu zeigen“, erklärte der Festwirt. Er denke „an eine Spende an einen sozialen Verein oder die Karlsfelder Tafel“. Insgesamt sei es aber unter den Fans nicht zu Aufregung gekommen, „es war ein friedlicher Abgang“. Und über allem stehe natürlich für ihn die Sorge um die Gesundheit von Mia Julia.

Am morgigen Donnerstag oll Mia Julia eigentlich im Bierkönig auf Mallorca auf der Bühne stehen. Ob sie bis dahin wieder fit ist, ist unklar.