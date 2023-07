Barockfest Altomünster wird groß und bunt

Mitglieder des Festausschusses stellten Programm und Festpaket vor (von links): Michaela Daurer, Birgitta Graf, Vroni Holzmüller, Claudia Koppold, Bürgermeister Michael Reiter, Tanja Fischer, Susanne Köhler und Christiane Vogt. gh Zwei Festumzüge und Markttreiben © Gisela Huber

Es wird ein großes Fest, aufwendig und opulent und natürlich ein großartiges Ereignis für die Marktgemeinde. Die Rede ist vom Barockfest Altomünster am 30. September und 1. Oktober.

Altomünster – Eigentlich finden das ganze Jahr über Veranstaltungen zum 650. Todestag der heiligen Birgitta und dem 250. Weihetag der Pfarrkirche St. Alto statt. So sind im Museum Altomünster derzeit zwei bemerkenswerte Ausstellungen zu sehen: eine über die Ordensgründerin Birgitta (bis 24. September) und eine über Johann Michael Fischer, Baumeister der Kloster- und Barockkirche (bis 20. Oktober). Fischer konnte die Weihe „seines“ Meisterwerks mit zehn Jahren Bauzeit jedoch nicht mehr miterleben, da er bereits sieben Jahre früher, nämlich 1766, starb.

Das eigentliche Ereignis ist eben das Barockfest, das Bürgermeister Michael Reiter zusammen mit einigen Mitgliedern des zehnköpfigen Festausschusses präsentierte. Mit dazu gehören: Prof. Wilhelm Liebhart, Veronika Holzmüller, Claudia Koppold und Christiane Vogt vom Infobüro, Tanja Fischer, rechte Hand des Bürgermeisters, der Gemeindechef selbst sowie für den Gemeinderat Michaela Daurer und Hubert Güntner, Susanne Köhler als Vorsitzende des Ausschusses und Birgitta Graf, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats.

Barockfest Altomünster wird bunt

Ihre Idee war es auch, beide Feste zusammenzubringen, hob Michael Reiter lobend hervor. Die Planungen dafür laufen seit etwa einem Jahr und wurden von der Vorsitzenden des Kultur- und Festausschusses, Susanne Köhler, vorgestellt.

Über 50 Vereine nehmen an diesem zweitägigen Großereignis teil und auch die Freunde aus der ungarischen Partnergemeinde Nagyvenyim haben ihr Kommen zugesagt. Um die Koordination dafür kümmert sich der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Hubert Güntner.

Zwei Festumzüge und Markttreiben

An beiden Tagen finden Festumzüge statt. Alle Mitwirkenden kleiden sich dabei „stilecht“ in barocke Kostüme: die „hohen Herrschaften“, die Spielleute und Handwerker. Einen ersten Eindruck vermittelt das Festplakat, das schon bald überall zu sehen sein wird.

Die Umzüge starten jeweils in der Bahnhofstraße und ziehen sich hoch bis auf den Marktplatz zur Naturbühne im Kappler-Hof und in die Kirchenstraße. Am Samstag beginnt das historische Marktfest mit „Lagerleben“ um 13 Uhr. Sperrstunde an diesem ersten Tag ist erst gegen 1 Uhr nachts, so Susanne Köhler.

Am Sonntag ziehen die Beteiligten bereits um 10 Uhr ein und treffen sich in der Pfarrkirche zum ökumenischen Gottesdienst. Anschließend kann man noch einmal das historische Markttreiben mit Handwerks- und kulinarischen Ständen, barocker Musik und barockem Tanz miterleben. An beiden Tagen werden zudem Führungen durch Kirche, Kloster und das Brauereimuseum der Familie Wiedemann angeboten.

„Ich bin total begeistert, von der Bereitschaft, die die Vereine und Ehrenamtlichen mitbringen“, freute sich Susanne Köhler. Auch die gewerbetreibenden und die Brauereien beteiligen sich entsprechend. Der Eintritt für beide Tage kostet fünf Euro. Kinder unter einer Größe von 1,40 Metern dürfen das Fest kostenlos besuchen. „Ausweis“ ist ein Bändchen, das die Besucher an der Hand tragen sollen. Aus Kostengründen wird heuer auf einen Festtaler verzichtet, erklärte Bürgermeister Reiter.

Nachhaltig sollen zudem spezielle Krügerl angefertigt werden. Und – wer kann – sollte mit dem Fahrrad nach Altomünster kommen (es werden Fahrradstellplätze eingerichtet) oder aber öffentlich, so die Bitte der Verantwortlichen. Natürlich werden aber auch Auto-Parkplätze am Bahnhof oder an der Schule angeboten. Einen Überblick über das gesamte Geschehen während des Jahres gibt ein Flyer, der überall erhältlich oder auf der Homepage der Gemeinde einzusehen ist.

Als Erinnerung an das historische Fest hat die Gemeinde ein besonderes Fest- und Präsentpaket zusammengestellt. Es enthält weißen Goldmuskateller oder roten Edelvernatsch vom Biedermannhof in der befreundeten Südtiroler Gemeinde Tscherms sowie zwei Flaschen Dunkelbier der beiden Brauereien mit einem besonderen Etikett, so Bürgermeister Reiter. Außerdem wurden eine Broschüre über den Biedermannhof, ein Flyer und ein Flaschenöffner hineingepackt. Das Paket ist zum Preis von 19.90 Euro ab sofort erhältlich im Infobüro der Gemeinde, im Museum und im Klosterladen.

Am Sonntag, 23. Juli, zelebriert Markus Eller, Abt von Scheyern, um 10 Uhr einen Festgottesdienst in der Kirche. Anschließend gibt es ein Weißwurstfrühstück. Ein weiterer Festgottesdienst mit Weihbischof Dr. Bernhard Haßlberger ist am Sonntag, 3. September, um 10 Uhr mit anschließendem Pfarrfest.

Am Freitag, 29. September, hält Professor Klaus-Peter Zeyer um 19 Uhr im Museumsforum einen Vortrag über die Kirchenglocken von Altomünster.

Sabine Schäfer