Bauen für Einheimische

Der Gemeinderat von Jetzendorf will auch außerhalb der Hauptorte – soweit möglich – Baumöglichkeiten für Einheimische schaffen. So befasste er sich in der jüngsten Sitzung mit Anträgen auf Bauleitplanung in den Ortsteilen Badershausen und Habertshausen.

VON JOSEF OSTERMAIR

Jetzendorf – Über die Bauwünsche aus den kleinen Orten Badershausen und Habertshausen hatte sich der Gemeinderat zusammen mit Vertretern des Landratsamtes ein Bild vor Ort gemacht, weil es Probleme mit der Außenbereichsbebauung gibt, die in aller Regel abgelehnt wird.

In Badershausen soll es nun mit einer Einbeziehungssatzung ermöglicht werden, einen bestehenden Bungalow aufzustocken und im Rahmen eines Lückenschlusses in nächster Nähe ein Wohnhaus zu bauen. Zwei weitere Bauwünsche in Badershausen musste der Gemeinderat aber eben ablehnen, weil die Standorte der gewünschten Wohnhäuser vom Landratsamt klar im Außenbereich gesehen werden.

Baurecht könne man mit einer Einbeziehungssatzung auch in Habertshausen im Bereich Unterfeld schaffen. Ein Grundstück könne nach den Worten von Bürgermeister Manfred Betzin wiederum als Lückenschluss mit Baurecht betrachtet werden, das andere aber müsse dem Außenbereich zugeordnet werden, sodass hier keine Bebauung möglich sei. Der Bürgermeister versicherte, dass man keine Sechs-Familienhäuser befürchten müsse, wie das zuletzt in Jetzendorf der Fall gewesen ist.

Einen Beschluss fasste der Gemeinderat auch hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise zum Bebauungsplan „Alter Sportplatz“ in Jetzendorf. Hier geht es um ein Grundstück in zweiter Reihe an der Schulstraße neben dem Schulgebäude. Bürgermeister Betzin erinnerte, dass schon im März 2006 eine Innenbereichssatzung beschlossen wurde. Der Bebauungsplan sollte aufgehoben werden.

Nach mehreren Gesprächen mit dem Landratsamt sei dies aber nicht erfolgt. Nach Anraten des Landratsamtes habe der Gemeinderat im April 2007 die Bebauungsplanänderung beschlossen. Dabei sollte das Baurecht für die einzelnen Grundstücke erweitert werden. „Aus heute nicht erklärbaren Gründen wurde jedoch das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes nicht weitergeführt beziehungsweise abgeschlossen“, betonte Betzin.

Erst auf Nachfrage des Eigentümers des zur Entscheidung anstehenden Grundstücks neben dem Schulgelände sei das Thema wieder aufgegriffen und dem Gemeinderat nun erneut vorgelegt worden. Dabei war sich der Gemeinderat einig, dass eine Bebauung in zweiter Reihe nicht zugelassen werden sollte. Die Räte sehen Probleme mit der Erschließung und da geht es auch um den Rettungsweg für die Schule. „In 15 Jahren ändert sich so manche Bebauungsgrundlage“, sagte der Bürgermeister, und alle Gemeinderäte teilten seine Meinung und lehnten eine Bebauung in zweiter Reihe ab. Ein Antrag, hier zu bauen, liegt nach den Worten des Bürgermeisters nicht vor. Dem Grundstückseigentümer geht es zunächst nur um die Wertermittlung für dieses Grundstück.