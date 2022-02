„Bausparen ist teuer“

Die 5 Bauspar-Irrtümer

Bausparen kann sich auszahlen – vereinbaren Sie einen Informationstermin mit dem persönlichen Sparkassenberater.

Ein Gespräch zwischen Susanne Allers und Carolin Meierhöfer, stv. Leiterin der Abteilung LBS und Immobilien der Sparkasse Dachau.

„Bausparen lohnt sich gerade in diesen Zeiten!“, erklärt Carolin Meierhöfer, stellvertretende Leiterin der Abteilung LBS und Immobilien der Sparkasse Dachau, gleich zu Beginn des Gesprächs und räumt mit den fünf „Bauspar-Irrtümern“ auf. Das Image des Bausparens gilt landläufig als verstaubt und teuer. Auch die Ursprungsidee der Sicherung attraktiver Darlehenszinsen in der Zukunft scheint heutzutage nicht mehr notwendig. Aber wissen wir, wie die Zinsen in zehn Jahren aussehen? Die Vorurteile gegenüber dem bewährten Bausparen lassen sich klar widerlegen. Susanne Allers nimmt gemeinsam mit Carolin Meierhöfer die fünf Vorurteile aufs Korn.

„Bausparen ist doch verstaubt“

– „Hierauf ein klares Nein“, so Meierhöfer. Auch heute noch ist die Basis für einen späteren Immobilienerwerb das Bausparen. „Bausparen ist wie Crowdfunding aufgebaut und beruht auf dem Solidaritätsprinzip“, erklärt die Bauspar-Expertin. Bausparer stemmen gemeinsam eine Immobilien-Finanzierung: Ein sicheres Kollektiv sammelt Spargelder und gibt Darlehen aus, ein klassisches Solidaritätsprinzip.

Bausparen ist nicht verstaubt.

„Die Zinsen steigen doch eh nicht mehr!“

– „Man sichert sich die günstigen Darlehenszinsen für die Zukunft“, so die Spezialistin. Bereits kleine Zinsschwankungen im Markt können eine Finanzierung gefährden. „Mit einem Bausparvertrag können die Zinsen bis zu 35 Jahre gesichert werden. Das gibt eine sehr hohe Planungssicherheit und beruhigt“, meint Carolin Meierhöfer. „Wir beobachten derzeit eine steigende Inflation, die in der Regel zu steigenden Zinsen führt. Diese können Immobilienkäufer deutlich zu spüren bekommen. Der Bausparvertrag ist das beste Instrument, sich dagegen abzusichern. Das war nie wichtiger als heute!“

„Eine Immobilie kann ich mir bei diesen Preisen sowieso nicht leisten“

– „Dem kann ich klar widersprechen“, sagt Meierhöfer zu diesem Argument. Bausparer sparen rund 17 % mehr als andere Sparer. „Das resultiert einfach aus einer psychologischen Komponente. Außerdem können bereits Eltern für ihre Kinder Bausparverträge

abschließen. So kann schon mit kleinen Beträgen ein wichtiger Grundstock für die spätere Immobilienfinanzierung gelegt werden“, erklärt die Spezialistin, die selbst Mutter von zwei Kindern ist.

Die Expertinnen räumen im Gespräch mit dem Mythos auf, dass man sich Immobilien bei den Preisen ohnehin nicht mehr leisten könne.

„Bausparen ist teuer“

– „Bausparen ist die Anlageform mit den meisten staatlichen Förderungen!“, erläutert die Bauspar-Expertin. Die

Wohnungsbauprämie gibt es nur auf Bausparverträge und 2021 wurde diese vom Staat stark verbessert. Meierhöfer erklärt: „Die Abschlussgebühr für den Bausparvertrag ist einmalig fällig. Von den niedrigen Darlehenszinsen profitieren unsere Kunden viele Jahre lang. Die Ersparnis ist in den meisten Fällen um ein Vielfaches höher, als die angefallene Abschlussgebühr“.

Das Bauspardarlehen ist nicht kompliziert, sondern extrem flexibel.

„Bausparen ist kompliziert“

– „Gerade, was das Bausparen so interessant macht, ist der einfache Aufbau der Tarife und die Flexibilität des Bausparens“, so die Expertin. Sofern sich die Lebenssituation ändert, kann die Bausparsumme erhöht oder reduziert werden. Der Vertrag ist außerdem jederzeit kündbar und die Darlehenssumme vielseitig verwendbar. Außerdem sind in der Darlehensphase jederzeit Sondertilgungen in unbegrenzter Höhe möglich. Damit ist ein Bauspardarlehen extrem flexibel.



Meierhöfer rät: „Es lohnt sich immer, einen Termin mit dem persönlichen Sparkassenberater zu vereinbaren, um sich näher über einen Bausparvertrag zu informieren“. Entscheidend sind immer die persönlichen Ziele und die jeweilige Lebenssituation. Die Sparkasse Dachau erarbeitet mit ihren Kunden sehr gerne ein individuelles Konzept, wie die jeweiligen Ziele erreichbar sind.

