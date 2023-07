Bayerischer Verdienstorden für Schwester Sirl

Franziskanerin für herausragendes Engagement im kirchlich-karitativen Dienst geehrt

Schönbrunn – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat während einer Feierstunde in der Residenz München Sr. M. Benigna Sirl (72), Franziskanerin von Schönbrunn, mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Die stellvertretende Vorsitzende der Viktoria-von-Butler-Stiftung wird aufgrund ihres herausragenden Engagements im kirchlich-karitativen Dienst geehrt. Sie trat laut Laudatio in herausgehobener Weise für das Wohl der Menschen im Franziskuswerk Schönbrunn ein.

Sr. Gabriele Konrad, Generaloberin der Franziskanerinnen von Schönbrunn, freut sich über die Auszeichnung ihrer Mitschwester. In den 24 Jahren als Generaloberin habe Sr. M. Benigna Sirl die zentralen Weichenstellungen sowohl für den Orden als auch für das Franziskuswerk, der Einrichtung für geistig und mehrfach behinderte Menschen, vorgenommen: Im Jahr 1990, als neu gewählte Generaloberin, initiierte sie den Prozess der Umwandlung und Neugestaltung dieses großen sozialen Werkes, der 1994 zur Namensänderung von „Anstalt Schönbrunn“ in „Franziskuswerk Schönbrunn“ und 1997 zur Gründung als gemeinnützige GmbH führte.

Die Gleichzeitigkeit, sowohl das Unternehmen als auch die Ordensgemeinschaft in den Umwandlungsprozessen zu steuern, und dabei je adäquate, tragfähige und akzeptierte Zukunftsformen zu finden und zu gestalten, war eine der größten Herausforderungen in der Amtszeit von Sr. M. Benigna als Generaloberin.

Im Jahr 2015 folgte mit der Gründung der Viktoria-von-Butler-Stiftung der nächste Schritt in die Zukunftsgestaltung des Ordensauftrags, wiederum angestoßen durch Sr. M. Benigna Sirl. Die Entscheidung, einen Großteil des Vermögens in eine Stiftung zu überführen, um damit langfristig die Assistenz und Pflege von Menschen mit Behinderung im Franziskuswerk zu sichern, dient heute anderen Ordensgemeinschaften als Vorbild.

„Mit Hochachtung blicken wir auf Sr. Benignas Wirken, insbesondere auf die 23 Jahre als Vorsitzende des Aufsichtsrats des Franziskuswerks bzw. des Stiftungsrats, in denen sie wichtige Weichen stellte. Besonderen Respekt verdient ihr Mut, ihre Entschlossenheit und Aufrichtigkeit, in der sie sich in vorderster Reihe der Aufarbeitung der unheilvollen Geschichte Schönbrunns zur Zeit des Nationalsozialismus stellte“, würdigen die Geschäftsführer Michaela Streich und Markus Holl die Verdienste von Sirl.

Der Bayerische Verdienstorden wird seit 1957 an Personen verliehen, die sich in einem besonderen Maße um den Freistaat oder das Bayerische Volk verdient gemacht haben. Zu den Ordensträgern zählen Unternehmer sowie Menschen aus den Bereichen Wissenschaft, Politik, Sport, Kunst oder Ehrenamt. Eine Besonderheit des Verdienstordens ist Begrenzung der lebenden Ordensträger auf 2000 Personen. dn