Dachauer SPD macht sich ein Frauentags-Geschenk

Neuwahlen bei der SPD Dachau ergaben 100 Prozent Zustimmung für den Vorsitzenden Sören Schneider. Ansonsten drehte sich die Hauptversammlung aber vor allem ums weibliche Geschlecht.

Dachau– Ganz im Zeichen des Internationalen Frauentags stand die Jahresversammlung der Dachauer SPD. Am vergangenen Freitag machte sich der Ortsverein sozusagen ein feministisches Geschenk und erhöhte den Frauenanteil im neuen Vorstand von 38 auf 46 Prozent. Von den insgesamt 13 Mitgliedern sind nun sechs Frauen.

Wie bisher wurden Anke Drexel und Florian Heiser stellvertretende Vorsitzende. Kassier bleibt Bernd Hubensack, Schriftführerin ist wie zuvor Brigitte Hinterscheid. Beisitzer sind jetzt: Daniela Flach, Andreas Gahr, Stefan Hefele, Claudia Hinterberger, Oskar Krahmer, Sophie Kyriakidou, Sylvia Neumeier und Ramon Rümler.

Der neue Vorsitzende ist der bewährte: Sören Schneider. Er war 2015 auf Oskar Krahmer gefolgt, hatte 2017 wieder kandidiert und trat nun zum dritten Mal an. Wie vor zwei Jahren wählten ihn die Mitglieder ohne eine einzige Gegenstimme. Ein bisschen Euphorie ging durch den Saal, als das 100-Prozent- Ergebnis verkündet wurde: „Oh“ und „Juhu“.

Diese Einigkeit hat sich der Ortsverein redlich erkämpft, wie Schneider in seinem Bericht betonte: „Nach den turbulenten Zeiten von 2013 haben wir uns in den vergangenen Jahren als Team zusammengefunden, haben viel bewegt und können jetzt geschlossen in den nächsten Kommunalwahlkampf eintreten.“ Und der beginnt im Grunde schon jetzt: In fast genau einem Jahr, am 15. März 2020, ist die nächste Wahl. Mit „viel Ruhe und langem Atem“ wollen die Genossen weiter die „verlässliche Kraft“ in Dachau sein.

Bundestagsabgeordneter Michael Schrodi sprach der Dachauer SPD ebenfalls für ihr starkes, geschlossenes Auftreten und ihre „Erfolgsbilanz“ seine Anerkennung aus: „Ihr packt die Dinge an und habt viel vorzuweisen“. Die Europawahl im Mai werde aber für alle eine Herausforderung sein: „Wir stehen am Scheideweg.“ Für die CSU und ihren Sympathisanten mit Victor Orban sei es schlecht gelaufen. Deshalb könne die SPD stolz auf sich sein: „Wir sind die Europapartei.“ Und natürlich ist sie auch eine Partei, die heute noch für Gleichberechtigung kämpft. Die Einführung des Frauenwahlrechts zählt zu den zentralen Errungenschaften.

Anke Drexel stellte das in ihrer Präsentation über den 2. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2017 anschaulich dar. So liegt der Frauenanteil im Bundestag bei insgesamt 30 Prozent, bei der SPD sind es 42 Prozent. Das zieht sich weiter durch alle Ebenen: „Im Landtag sind es 27, bei uns 50 Prozent. Im Kreistag 16 und bei uns 27. Im Stadtrat Dachau 35 und bei uns 55 Prozent“ , berichtete sie nicht ohne Stolz.

Das beweise aber noch lange nicht, dass zwischen Männern und Frauen Gerechtigkeit herrsche. Bezahlung, Aufgabenverteilung, Aufstiegschancen seien nach wie vor ungleich zwischen der „Erwerbsarbeit“, die die meisten Männer ausführen und der „Sorgearbeit“ in Gesundheit, Dienstleistung, Familie, Haushalt, Erziehung und Pflege, die in der Regel Frauen übernehmen. Das veranlasste Marianne Klaffki zu der Frage: „Würde ein Mann so viel Benachteiligung akzeptieren?“

Oberbürgermeister Florian Hartmann sieht es auch als Aufgabe einer Kommune an, die Rahmenbedingen für eine „echte Gleichstellung“ zu schaffen. Die Stadt Dachau habe „massiv“ in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert. Er zog eine positive Bilanz der Zusammenarbeit zwischen Ortsverein und Fraktion mit Christa Keimerl als Vorsitzender. Man habe viel erreicht, ob im geförderten Wohnungsbau, öffentlichen Busverkehr, im Sport, bei der Sanierung der Altstadt oder dem MD-Gelände. Es mache ihm „sehr viel Spaß“, zu gestalten. Für die Zukunft wünscht sich der OB: „Machen wir einfach so weiter.“ Viel Spaß machte ihm auch eine Frauentags-Überraschung, die er so ankündigte: „Jetzt müssen die Männer ganz tapfer sein.“ Nur die Frauen im Saal bekamen von ihm ein Tütchen mit feinsten Pralinés. Natürlich waren einige Männer gar nicht tapfer und frotzelten: „Wo bleibt da die Gleichberechtigung?“