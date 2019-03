Schüler bekommen keinen Schnellbus

Manche Schüler aus dem Dachauer Hinterland brauchen über eine Stunde, um zu einer weiterführenden Schule in Dachau zu kommen. Das ist zu lang, fanden die Fraktionen der Grünen und der ÖDP im Kreistag, weshalb sie den Antrag stellten, die Situation dieser Kinder – etwa durch die Einführung von Schnellbuslinien – zu verbessern.

Dachau/Pfaffenhofen – Wer in Unterumbach wohnt und eine weiterführende Schule in der Großen Kreisstadt besucht, darf kein Langschläfer sein. Rund 80 Minuten dauert die Busfahrt dieser Kinder, um von ihrem Zuhause in die Schule zu kommen.

Doch nicht nur Kinder aus der Gemeinde Pfaffenhofen müssen viel Zeit einplanen: Auch Schüler aus dem Raum Odelzhausen und Altomünster brauchen mehr als 60 Minuten einfach, um per Bus zur Schule nach Dachau zu kommen. Das ist zu lang, fanden die Fraktionen der Grünen und der ÖDP im Kreistag, weshalb sie den Antrag stellten, die Situation dieser Kinder – etwa durch die Einführung von Schnellbuslinien – zu verbessern.

So einfach ist dies jedoch nicht, wie Albert Herbst vom Landratsamt den Kreisräten im Schulausschuss zuletzt mitteilte. Denn: Die gewünschten Schnellbuslinien würden hohe Kosten verursachen, die jedoch – als freiwillige Zusatzleistung des Landkreises – vom Freistaat nicht bezuschusst und allein über den Landkreishaushalt finanziert werden müssten.

Klar, Pfaffenhofen sei „der Schwachpunkt“ bei der Schülerbeförderung im Landkreis, gab Herbst zu; allerdings könnte sich die Lage zumindest ein wenig entspannen, wenn in Bergkirchen das fünfte Landkreis-Gymnasium steht. Überhaupt sei der Vorteil durch einen Schnellbus „überschaubar“, da es auch weiterhin Orte geben würde, die als erstes beziehungsweise als letztes angefahren würden.

Landrat Stefan Löwl versprach daher, dass der Kreis sich weiterhin bemühe, „alles zu tun, was finanziell und organisatorisch möglich ist“. Eine Schnellbuslinie aber könne es nicht geben.

Stattdessen soll die Verwaltung nun für das im jüngst beschlossenen Nahverkehrsplan enthaltene Verkehrskonzept versuchen, die Fahrtzeiten zumindest für die Pfaffenhofener Kinder nach Dachau zu verbessern und eine entsprechende Kostenberechnung auszuarbeiten. Die tatsächliche Umsetzung des Konzepts könnte bereits 2020 erfolgen.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Marese Hoffmann akzeptierte am Ende, dass ihr Antrag aus Kostengründen nicht umsetzbar ist – „auch wenn wir uns wünschen würden, wenn manche Kinder einen schnelleren Schulweg hätten“.

