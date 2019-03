Umgestürzte Bäume: Landkreis Feuerwehren wegen Sturm Eberhard im Einsatz

Das Sturmtief Eberhard hat am Sonntag auch im Landkreis Dachau Bäume umstürzen und Äste abbrechen lassen. Passiert ist Gott sei Dank nicht allzu viel. Ein Autofahrer hatte allerdings bei Petershausen Glück:

Landkreis – Wie die Polizeiinspektion Pfaffenhofen an der Ilm mitteilte, war ein 58-jähriger Pfaffenhofener mit seinem VW Polo auf der Kreisstraße von Petershausen nach Jetzendorf unterwegs. Wegen des Unwetters lagen mehrere Äste auf der Fahrbahn. Als der Polo über einen davon fuhr, wurde dieser gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Hierbei wurde die Scheibe vorne links beschädigt. Da das Fahrzeug fahrbereit blieb, konnte der unverletzte 58-Jährige die kurze Fahrt nach Hause antreten.

Die Feuerwehr Dachau hatte nach eigenen Angaben drei erwähnenswerte Einsätze. Zunächst musste sie mit vereinten Kräften einen herabgestürzten Ast in der Kufsteiner Straße von der Fahrbahn entfernen. Die Sturmeinsätze zwei und drei ließen nicht lange auf sich warten. Zunächst zogen die Einsatzkräfte in der Heinrich-Nicolaus-Straße/Georg-Andorfer-Weg einen Ast von der Fahrbahn, dann schnitten sie den Fritz-Müller-Fußweg frei.

Die Kollegen von der Feuerwehr Karlsfeld hatten vom späteren Nachmittag bis in die Abendstunden bei insgesamt fünf Einsatzstellen wesentlich mehr zu tun.

An der Steinernen Brücke musste bei einem Bürogebäude ein Fenster verschalt werden. Dieses hielt den starken Windböen nicht mehr stand und zerbrach. Die Helfer brachten Holzplatten an und fuhren im Anschluss an die Arbeiten direkt in die Nobelstraße weiter. Auf Höhe des dortigen Spielplatzes war ein Baum über den Gehweg und die Straße gestürzt. Diesen zerkleinerten die Einsatzkräfte mit einer Kettensäge und räumten ihn fort.

Mehrere Anrufer meldeten wenige Minuten später, dass in der Münchner Straße die Spitze einer Tanne angebrochen sei, die nun auf den Gehweg zu stürzen drohe. Hier war Eile geboten, da akute Gefahr für Fußgänger und Autofahrer bestand. Auch hier kam die Kettensäge zum Einsatz, diesmal benötigte die Wehr eine Drehleiter.

In der Leinorstraße deckte der Sturm ein Acrylglasdach ab. Die Karlsfelder Wehr sammelte herumfliegende Teile ein und sicherte Platten mit Gewichten.

An der alten Bayernwerkstraße fiel ein Telefonmast dem Sturm zum Opfer, der auf die Fahrbahn zu kippen drohte. Die Helfer sicherten die Leitung und legten den Mast kontrolliert ab. Gegen 19 Uhr konnte die Bereitschaft im Gerätehaus und der Einsatzzentrale wieder aufgelöst werden. Die Bilanz der Feuerwehr Karlsfeld: 16 Mann waren insgesamt dreieinhalb Stunden mit allen Arbeiten beschäftigt.