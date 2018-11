BBV-Bezirkspräsident Anton Kreitmair: „Landwirte sind nicht für alles die Sündenböcke“

Die Ökoschiene sei auf dem Vormarsch, sagte BBV-Bezirkspräsident Anton Kreitmair beim Kreisbauerntag. Trotzdem sei er es Leid, dass Landwirte immer als Sündenböcke dargestellt werden: zum Beispiel, wenn es um die Anbindehaltung, Ferkelkastration oder das Bienensterben geht.

Dachau – Die vergangenen Landtagswahlen und der Wahlsieg der Grünen haben bei den Bauern im Landkreis Spuren hinterlassen. „Die Ökoschiene ist stark im Kommen, da können wir uns nicht herausnehmen“, sagte BBV-Bezirkspräsident und Kreisobmann Anton Kreitmair gestern beim Kreisbauerntag vor rund 150 Zuhörern im Gasthaus Doll in Ried.

„Wir sind die wahren Umweltschützer“, betonte Kreitmair. Die Landwirte seien nicht die Sündenböcke für jeglichen Umweltfrevel, wie das Insektensterben. „Klar sind wir mit zehn Prozent beteiligt, aber alles auf die Landwirtschaft zu schieben, das ist nicht richtig.“ Schuld an dieser falschen Darstellung seien vor allem die überregionalen Medien. Neben ihnen waren auch die Landkreis-Mitglieder des Bauernverbandes Zielscheibe seiner Kritik.

1454 Mitglieder zähle der Verband im Landkreis derzeit: Das sei etwa ein Rückgang von „0,4 oder 0,5 Prozent“ im Vergleich zum vergangenen Jahr. Gleichzeitig lasse die Teilnahme an den BBV-Veranstaltungen zu wünschen übrig: Zu einer Infoveranstaltung in Kleinberghofen und einer weiteren mit dem Chef der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf seien nur etwa 25 Leute gekommen: „Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben“, so Kreitmair. Und auch beim gestrigen Kreisbauerntag fehlte vor allem die jüngere Generation. Denn die Jungbauernschaft Dachau mit etwa 30 Mitgliedern ist gestern zu einer Paris-Reise aufgebrochen: „Die Überschneidung war unvermeidbar“, sagte Kreitmair.

Sein fast einstündiger Vortrag wurde zu einer Verteidigungsrede gegen die vielkritisierte Landwirtschaft: „Wir stehen für die Anbindehaltung“, betonte er. Beim umstrittenen Thema Biberabschuss hielt er sich zurück – Gemurmel im Publikum: „Das lassen wir heute mal außen vor.“ Außerdem hatte Kreitmair einen Appell für die Bürgermeister-Prominenz. „Was in München geplant ist, wissen wir gar nicht.“ In der Landeshauptstadt werde es eng, die Städter würden „zu uns rauskommen“ – nach Karlsfeld, nach Indersdorf. Die Folgen: Flächen gehen für die Bauern verloren: Aber Kreitmair appellierte: „Das muss ein Nehmen und Geben sein.“slll,,,"

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) betonte in ihrer Kampfrede: „Es darf kein pauschales Bauern-Bashing geben!“ – Kinder aus Bauernfamilien würden in der Schule heute zum Teil gemobbt. Gleichzeitig wüssten andere Kinder überhaupt nicht mehr, wo ihre Milch herkomme – sie nannte das eine „Entfremdung von der Landwirtschaft“ – auch bei Erwachsenen: „84 Prozent finden Öko gut, aber kaufen es nicht.“ Applaus. Gleichzeitig verteidigte sie die Ferkelkastration: „Ein Ferkel schreit schon, wenn man es hochhebt, ohne, dass man einen kleinen Cut macht.“