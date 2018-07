Verbesserungen fürDachauer Fahrgäste

Die Gesellschafterversammlung des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) hat die seit knapp drei Jahren erarbeitete und intensiv diskutierte Umsetzung der Tarifreform einstimmig beschlossen. Es gibt viel Neues.

Dachau–„Viele Bürger des Landkreises Dachau können sich ab Juni 2019 über deutliche Verbesserungen freuen“, teilte Wolfgang Reichelt, Pressesprecher des Landkreises Dachau, mit.

Die neue Struktur folge einer klaren, einheitlichen Logik für das gesamte Sortiment. Für (fast) alle Fahrscheine gelten nun sieben Zonen – statt wie bisher 16 Ringe, vier Zonen und drei Räume je nach Ticketart. Das sorge für einfacheres „Ticketlösen“, so Reichelt. Für eine Fahrt aus dem näheren Umland nach München reichen künftig drei Streifen für 4,20 Euro (Zonen M+1) statt wie bisher vier Streifen für 5,60 Euro. Dies wirke sich durch die Lage des Landkreises und seine große Nähe zur Stadt München für viele Landkreisbürger positiv aus.

Die neue Zone M (= Stadtgebiet München und zahlreiche Nachbargemeinden) wurde gegenüber dem heutigen Innenraum um einige Ortschaften erweitert. Für den Landkreis Dachau bedeutet dies, dass nun das Kerngebiet der Gemeinde Karlsfeld im Übergangsbereich der Zonen M und 1 liegt.

Aber auch die Bereiche im Landkreis, die nicht zur Zone M bzw. dem Übergangsbereich gehören, profitieren laut Reichelt. Die neu gefassten Tarifkreise sind größer als die bisherigen Zeitkartenringe, die Mobilität innerhalb dieser Räume sei damit erleichtert und größtenteils vergünstigt. Viele Kommunen im Landkreis liegen jetzt auf Tarifzonengrenzen und in großzügigen Übergangsbereichen, so dass harte Tarifsprünge abgemildert werden und Anschlussfahrten innerhalb des Kernorts mit umfasst sind. Die Fahrt in den Innenraum wird für den weit überwiegenden Teil der Bevölkerung, insbesondere für MVV-Fahrgäste mit Monats- oder Jahreskarten, deutlich günstiger.