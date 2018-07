Viele attraktive Einblicke

Mehrere hundert Besucher sind am Samstag zum Tag der offenen Tür im Landratsamt gekommen.

Dachau - Am Weiherweg gab bei herrlichem Sommerwetter rund um das Landratsamt viele Attraktionen. Rettungskräfte zeigten ihre Fahrzeuge und gaben einen Einblick in ihre Arbeit: Einmal im Polizeiauto sitzen, mit Schirmmütze, wie ein echter Polizist: Yassin, fünf Jahre alt, aus Oberbachern, nahm fast schon ehrfürchtig Platz im Polizeiwagen. Das THW zeigte, wie der „Abrollbehälter Sandsack“ funktioniert: Bis zu 2000 Sandsäcke pro Stunde können mit Hilfe dieses Anhängers einsatzbereit gemacht werden. Sieben Helfer arbeiten gleichzeitig an diesem Gerät.

Im Landratsamt konnten sich die Besucher ein Bild von einer Bürgermeisterdienstbesprechung machen: Fast lebensgroße Bilder der Bürgermeister standen auf den Stühlen rund um den Sitzungstisch. Die einzelnen Abteilungen stellten sich anschaulich vor: mit Hörtests oder Lärmmessungen. Für die Kinder gab es Workshops, Malaktionen, ein Landkreispuzzle und mehr. Besonders begehrt bei Groß und Klein war der Fahrrad-Check: Christina, fünf Jahre alt, aus Dachau (Foto rechts oben, hinter dem Vorderreifen), schaut gespannt zu, als ihr Rad unter die Lupe genommen wird.

Landrat Stefan Löwl hieß die Besucher willkommen, begrüßte die Landfrauen, die den Anhängern von „Dahoam is Dahoam“ gerne Autogramme gaben. Später, als der Landrat sich seines Jackets schon längt entledigt hatte, legte er sich sogar auf den Boden, um sich als lebendiges Hindernis dem Deutschen Meister im Trial-Radfahren, Andreas Strasser, zur Verfügung zu stellen.