Die Piaf singt immer noch

Das Musical „Edith Piaf – süchtig nach Liebe“ wird jetzt seit zehn Jahren im Hoftheater Bergkirchen gegeben. Und die Vorstellung begeistern die Zuhörer wie eh und je.

Bergkirchen – Es ist ein sensationeller Erfolg und das am längsten gespielte Stück in der Geschichte des Hoftheaters, das seit 2005 seine Spielstätte auf dem Wellerhof in Bergkirchen hat: Am 5. Dezember 2008 feierte das Hoftheater Bergkirchen die Premiere des Musicals „Edith Piaf – süchtig nach Liebe“ von Sebastiano Meli und Wolfgang Wittig. Und auf den Tag genau nach 110 Aufführungen hat die hinreißende Jubiläumsvorstellung genauso viel Begeisterung ausgelöst wie vor zehn Jahren.

Viele der Zuschauer sind mittlerweile selbst süchtig geworden und kommen immer wieder. Regisseur Herbert Müller war seinerzeit zuversichtlich, dass man 15 Vorstellungen schaffen könnte. „Eine utopisch hohe Zahl für unser Theater damals“, so Müller, der als Beleuchter alle Vorstellungen hautnah miterlebte, wie das Publikum die drei Mitwirkenden mit herzlichen Bravorufen bedachte.

So ist es geblieben. Die Sängerin Janet Bens in der Titelrolle und der Schauspieler Ansgar Wilk als Weggefährte und Liebhaber der Piaf zeigen ergreifend und packend die Höhen und Tiefen des Lebensweges der legendären französischen Chansonsängerin Edith Piaf (1915-1963) auf.

Es ist ein spannendes Stück mit Pariser Flair über Liebe, Leidenschaft und Verlust. Mit den unvergesslichen Chansons der Piaf wie „Non, je ne regrette rien“ (Nein, ich bereue nichts) oder „Milord“ verzaubert Janet Bens ihre Zuhörer, oder wie Herbert Müller sagt; „Was Janet Bens da singt, lässt unser Hoftheater in den Sphärenhimmel des Pariser Olympia aufsteigen“. Ansgar Wilk wechselt ständig die Rollen, singt charmant, einmal als Yves Montand den unsterblichen Hit „C’est si bon“ und als der erst kürzlich verstorbene Charles Aznavour den für die Damen weniger schmeichelnden Titel „Du lässt dich geh’n“. Maximilian Müller als musikalischer Leiter beglückt durch sein Spiel am Piano und setzt mit seiner Musik in immer neuen Tonfarben die Akzente. Nicht zu vergessen ist Ulrike Beckers, in deren Bühnenbild mit den dunkelroten Rosenblüten sich „La Vie en Rose“ (das rosarote Leben) abspielt.

