Auch bei zweiter Versammlung herrscht Riesenandrang

Auch bei der zweiten Bürgerversammlung in der Gemeinde Bergkirchen herrschte ein Riesenandrang.

Bergkirchen – Rund 120 Bürger, darunter viele junge Leute, waren zur zweiten Versammlung in die Bergkirchner Schulmensa gekommen, um die Gelegenheit zu nutzen, zum letzten Mal in der Amtszeit des Bürgermeisters Fragen an Simon Landmann zu stellen.

Doch zuvor berichtete er etwa 80 Minuten lang über die in enger Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der Verwaltung in 18 Jahren bewältigten Aufgaben. „Es war ein tolles Arbeiten“, so seine Bilanz, „aber ich bin ja noch einige Monate im Amt.“

Und zu tun gibt es genug: Beispielweise „wäre es gut“, wie Claudia Huber sich wünscht, wenn sich die Gemeinde wegen der Situation in Günding bei der Telekom einschalten würde, um den „weißen Fleck im Internet“ dort zu beseitigen. Home-Office sei derzeit unmöglich. Franz Gasteiger kennt den Grund: Telekom habe die Antenne abgeschaltet, weil der Inhaber den Zugang zum Gebäude verweigert habe. In diesem Fall, so Landmann, könne die Gemeinde ein Gebäude wie den Bauhof für den Mobilfunkmast zur Verfügung stellen.

Ein Gündinger hätte gerne „einen ergänzenden Fahrradweg von Günding nach Dachau“. Landmann: „Wir würden mehr bauen, wenn es nicht am Grunderwerb scheiterte.“ Aber der Landkreis plane eine neue Straßenroute für die DAH 5 plus Radweg.

An der Kreuzung bei der Forelle kommt es immer wieder zu Unfällen beim Abbiegen des Querverkehrs. Die Gemeinde plant, die Einmündung von der Kanalstraße in Richtung Feldgeding zu verlegen. In Feldgeding selbst wird sich verkehrsmäßig kaum etwas ändern. Das Durchfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen ist nicht genehmigt worden, weil es keine rechtliche Handhabe gebe. Die Tankstelle mitten in Feldgeding, die laut Landmann bis in die Nacht genutzt wird, kommt erschwerend hinzu. Empfohlen wurde, Einfluss auf die Gewerbetreibenden zu nehmen, um die Ortsdurchfahrt zu meiden.

Beklagt wird „die gefährliche Situation“ an der temporär verlegten Bushaltestelle im Ort. Bis zum nächsten Jahr werde sich wegen der Baustelle daran nichts ändern, hieß es dazu.

Christian Nitsche begrüßte, dass sein Anliegen, eine Einstieghilfe am Eisolzrieder Badesee anzubringen, Gehör fand. Nun schlägt er als weitere Verbesserung eine Sitzgelegenheit und eine Umkleidekabine vor. Landmann sagte, Verbesserungen seien möglich, aber in Absprache mit dem Münchner Erholungsflächenverein.

Nils Brod verweist auf die Gefahr durch wildes Parken an der Straße nach Bibereck bei großen Schulveranstaltungen. Er bittet um ein Hinweisschild auf den zweiten Parkplatz an der Schule.

Ingrid Koch