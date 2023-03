56-Jähriger stirbt bei Betriebsunfall

Ein 56 Jahre alter Mann ist bei einem Betriebsunfall in Bergkirchen gestorben. Die Kripo ermittelt.

Bergkirchen - Bei einem Unfall in einem metallverarbeitenden Betrieb in Bergkirchen ist am Freitag ein Mitarbeiter tödlich verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord gestern in einer Pressebericht mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 9.30 Uhr war der 56-jährige Mann mit Arbeiten an einer Drehmaschine beschäftigt. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er in Kontakt mit beweglichen Teilen der Maschine und wurde hierdurch tödlich verletzt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen, durch die sachleitende Staatsanwaltschaft München II wurde ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs in Auftrag gegeben. Im Einsatz waren neben der Polizei und Rettungsdienst Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bergkirchen.

dn