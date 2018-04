91-Jähriger wird schwer verletzt

Ein 91-jähriger Mann ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Neuhimmelreich schwer verletzt worden. Er hatte die Vorfahrt missachtet.

Neuhimmelreich – Ein 91-jähriger Mann ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Neuhimmelreich schwer verletzt worden. Der Dachauer war laut Polizei auf dem Obermoosweg in Richtung Seeweg unterwegs. An der Kreuzung zur Eschenrieder Straße wollte er diese geradeaus überqueren – und übersah einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi. Die beiden stießen zusammen.

Der Mercedes fuhr nach der Kollision noch einige Meter weiter in den angrenzenden Acker, bis er zum Stillstand kam. Die linke Fahrzeugseite wurde stark demoliert. Der Audi, frontal völlig beschädigt, fuhr noch gegen ein Verkehrsschild, das umknickte. Die Windschutzscheibe wurde zersplittert. Der 29-jährige Audi-Fahrer wurde leicht verletzt, der Daimler-Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus Fürstenfeldbruck.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. An der Unfallstelle waren zur Absicherung und Säuberung die FFW Gündig sowie das THW Dachau eingesetzt. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.

dn