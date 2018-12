Kein Wunsch bleibt unerfüllt

Die Böllerschützen auf der Kirchhofmauer: Sie läuten traditionell den Christkindlmarkt in Bergkirchen ein.

Adventsmarkt in Bergkirchen

So kann an sich einstimmen auf die Weihnachtszeit: Der Adventsmarkt zwischen Bergkirchner Rathaus und Pfarrplatz lockte wieder viele Besucher an. Und für jeden war etwas dabei.