Am Jubiläumstag zum Löschen ausgerückt

Vorstand und Kommandant mit den Ehrengästen, von links: Albert Hack, Simon Landmann, Kurt Krömer, Martin Doll, Georg Reischl, Thomas Burgmair und Robert Axtner. © Ingrid Koch

Bachern – Die Freiwillige Feuerwehr Oberbachern wird heuer 125 Jahre alt. Grund für eine Feier. In der Kirche St. Martin in Unterbachern zelebrierte dazu Pfarrer Albert Hack der Festgottesdienst mit dem Gedenken an die verstorbenen Kameraden. Anschließend ging es zum Feuerwehrhaus/Schützenheim, zum geselligen Abend. Vorsitzender Kurt Krömer begrüßte als Ehrengäste Bürgermeister Robert Axtner, Alt-Bürgermeister Simon Landmann und die Vertreter der Kreisbrandinspektion, Georg Reischl sowie Thomas Burgmair.

Kommandant Martin Doll blickte zurück auf die Ursprünge und die Entwicklung der Feuerwehr Oberbachern: Bereits im Jahre 1897 wurde in Ober- und Unterbachern die Notwendigkeit erkannt, sich zusammenzuschließen, gemeinsam der Feuersnot entgegen zu treten und die Feuerwehr zu gründen.

Zur Brandbekämpfung wurden Lederlöscheimer eingesetzt. Später bekamen Ober- und Unterbachern jeweils eine Wagenspritze, die auf 21 Metern rund 110 Liter Wasser pro Minute auswerfen konnte.

Im Jahr 1956 erhielt die Feuerwehr Oberbachern zwei Zapfwellenpumpen, die in Verbindung mit einer Zugmaschine eingesetzt wurden. Der Leistungsunterschied zu den bisherigen Spritzen war beachtlich. Eine der Pumpen ist noch im Besitz der Feuerwehr. Später wurde ein Tragkraftspritzenanhänger (TSA) beschafft, in dem die notwendigen Ausrüstungsgegenstände untergebracht waren und der von einem Traktor oder Gemeindeunimog gezogen wurde. Im Oktober 1978 übergab der damalige Bürgermeister Hubert Huber der Wehr ein Tragkraftspritzenfahrzeug.

Das erste Fahrzeug bekam die Feuerwehr Oberbachern im Jahr 1978. © Repro: Koch

Mit diesem Fahrzeug, in dem die gesamte Ausrüstung und sechs Feuerwehrleute Platz fanden, war die Feuerwehr Oberbachern für damalige Verhältnisse technisch gut ausgerüstet. Bereits 1980 nahmen dann unter der Leitung des damaligen Kommandanten Horst Isemann zwei Gruppen an der Leistungsprüfung Wasser erfolgreich teil. Diese Leistungsprüfung wird seitdem alle zwei Jahre von mindestens einer Gruppe abgelegt. Zehn Jahre später, im Jahr 1990, nahmen die ersten drei Jugendlichen an der Jugendleistungsprüfung teil. „Das 100-jährige Gründungsfest wurde 1997 in einem großen Festzelt zusammen mit der Weihe der neu beschafften Fahne gefeiert“, sagte Doll.

Gemeinsames Gebäude

Ein weiterer Höhepunkt war der Bau des gemeinsamen Gebäudes für Feuerwehr und Schützen, eingeweiht 2004, „der Grundstein für Ausbildungsveranstaltungen und Unterbringung der Ausrüstung“!

Die Gemeinde Bergkirchen unter Bürgermeister Simon Landmann beschaffte für die FF Oberbachern ein STLF10-Fahrzeug. Hinzu kamen vier Atemschutzgeräte.

Doll: „Aufgrund der gestiegenen Einsatzzahlen und neuer Vorschriften wurde letztes Jahr durch die Gemeinde ein neuer MTW beschafft. Mit diesem Fahrzeug können nun zusätzliches Personal und Material an die Einsatzstellen transportiert werden. In den letzten Jahren konnten wir immer wieder Jugendliche für den Feuerwehrdienst gewinnen. Aktuell werden sieben Jugendliche durch unseren Jugendwart Simon Burghart auf den Feuerwehrdienst vorbereitet.“

Pausenlose Einsatzbereitschaft

Axtner bedankte sich in seinem Grußwort für die pausenlose Einsatzbereitschaft: „Deshalb möchte ich Euch herzlichen Dank aussprechen für Eure segensreichen Dienste, die Ihr für die Sicherheit und zum Wohle unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger in Oberbachern, Unterbachern, Breitenau, Ried und der Gemeinde Bergkirchen leistet.“

Jahrelang sind die Feuerwehrler sogar mit Privatautos zu den Einsätzen gefahren. Dies isti seit Juli 2021 dank des MTW nicht mehr notwendig.

Die Ausbildung zur Feuerwehrfrau, zum Feuerwehrmann sei nicht „geschenkt“, betonte der Gemeindechef. Es seien Ausbildungen, Schulungen, Auffrischungen und Übungen notwendig, und es sei klar: „Euer Einsatz ist gefährlich, Euer Einsatz kann Leben retten, Euer Einsatz erfordert ein Höchstmaß an Konzentration, Willen und Flexibilität. Ihr wisst zum Großteil nicht, was Euch vor Ort erwartet und müsst dann schnell reagieren. Gut, dass es Euch alle gibt“.

Ihre Einsatzbereitschaft stellte die Feuerwehr Oberbachern dann noch während der Feier unter Beweis, indem sie zu einem Einsatz nach Breitenau ausrücken musste, um dort einen Brand zu löschen.

Ingrid Koch