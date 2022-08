Auf Spurensuche in Feldgeding

Wo lebten die Vorfahren? Robert Spangl (2.v.l.) zusammen mit Maria und Johann Fischhaber (rechts) und Inge Bortenschlager (links). Heute steht auf dem Areal des damaligen Spangl-Anwesens eine Lagerhalle für Bäckereibedarf für Großbäckereien. © koch

Robert Spangl aus Reintal in Niederösterreich macht sich in Feldgeding auf die Ahnensuche. Heimatforscherin Inge Bortenschlager hilft ihm dabei.

Feldgeding – Robert Spangl aus Reintal in Niederösterreich hatte von einem örtlichen Heimatforscher erfahren, dass seine Ahnen aus Feldgeding in Bayern stammen. So machte sich Ingenieur auf die Suche und fand über das Internet heraus, wo Feldgeding liegt. Spangl wandte sich ans Pfarramt Bergkirchen und wurde an die Feldgedinger Heimatforscherin Inge Bortenschlager weitergeleitet, die ihm helfen konnte, das Anwesen, aus dem seine Vorfahren abstammen, zu benennen. Es handelt sich um das ehemalige Reischl-Anwesen, das 1902 versteigert wurde. Dieses Anwesen war zu diesem Zeitpunkt das größte in Feldgeding.

Durch Misswirtschaft und Spielsucht der Eigentümer kam es – wie es damals hieß – auf die Gant, sprich: es wurde zwangsversteigert. Die Felder wurden von ortsansässigen Bauern erworben, den Hofraum ging an den Nachbar Fischhaber vom Franzn-Anwesen.

Die Vorfahren von Robert Spangl und mehrere Feldgedinger wanderten Anfang des 18. Jahrhunderts ins Weinviertel aus. Reintal, nordöstlichste Ortschaft Österreichs, war das Ziel der Auswanderer. Von dort aus sind nur wenige Kilometer nach Tschechien und die Slowakei. Dieser Landstrich im sogenannten Weinviertel, der einst dem Haus Liechtenstein, einer der ältesten österreichischen Adelsfamilien, gehörte, wurde beim Einfall der Schweden im 30-jährigen Krieg und hier besonders 1648 total verwüstet. Im Jahr 1673 und 1679 wütete die Pest und raffte viele Menschen dahin. Ein Übriges vollbrachten die einfallenden Türken, die die noch vorhandene Bevölkerung drangsalierte und vertrieb. So war diese Gegend fast vollständig entvölkert.

Ein Aufruf der Habsburger zur Ansiedelung drang bis nach Bayern vor. Viele, die in der Heimat keine Zukunft mehr sahen, folgten dem Aufruf, bot er doch bessere Lebensbedingungen. Im Weinviertel gab es bessere Böden, die bessere Ernten versprachen.

Aus Feldgeding wanderten Nachgeborene aus dem Franzn-Anwesen, dem Kramer-Anwesen, dem Heislmo-Anwesen und aus dem früheren Hirtenhaus aus. Ebenso eine bessere Zukunft erhofften sich Personen aus Bergkirchen, Bibereck, Deutenhausen, Kreuzholzhausen, Breitenau, Webling und anderen Orten aus der Gegend. Anfangs verdienten sich die Emigranten ihr Brot als einfache Bauern, später als Weinbauern. Nachgeborene erlernten einen Beruf und verdienten sich ihren Unterhalt als Schneider, Zimmerer, Weber, Strohschneider, Schmied und Weinhauer und brachten es zu einem bescheidenen Wohlstand.

Da es in dieser Gegend keine Industrie gibt, pendeln heute viele nach Wien zu den Großbetrieben wie Siemens, Philips und Elin oder zu den Handwerksbetrieben in den Bezirksstädten Mistelbach und Gänserndorf. Heute zählt Reintal rund 420 Einwohner.

Inge Bortenschlager zeigte Robert Spangl auch die Feldgedinger und die Bergkirchner Kirche, das Bergkirchner Wirtshaus Groß, das seit 1478 besteht, und das Terrain, auf dem seine Vorfahren gewirtschaftet haben. Maria und Johann Fischhaber, die jetzigen Besitzer des Franzn-Anwesens, luden zu einer Besichtigung ein. Mit vielen Eindrücken trat Robert Spangl seine Heimreise an.

Ingrid Koch