Auffahrunfall: Mehrere Personen verletzt

Auf der B471 kam es erneut zu einem Auffahrunfall. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Am Donnerstagmorgen gegen acht Uhr kam es auf der B 471 in Fahrtrichtung Dachau kurz vor der Anschlussstelle Fürstenfeldbruck/Dachau (Gemeindebereich Bergkirchen) zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier Fahrzeugen.

Eine 32-jährige Landshuterin erkannte dabei den vor ihr verkehrsbedingt stehenden Audi zu spät. Darin saß ein 62-jähriger Olchinger.

Durch den Anstoß wurde das Auto des Olchingers auf den VW vor ihm geschoben. Darin befand sich eine 30-jährige Olchingerin.

Ihr Auto wurde daraufhin auf das nächste, stehende Fahrzeug, einem weiteren Audi geschoben, geführt von einem 57-jährigen Olchinger.

Es wurden insgesamt vier Personen verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 40 000 Euro.

dn