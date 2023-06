Aus dem Kulturleben nicht wegzudenken

Bayerische Ehrenmedaille: Edith Daschner mit Bürgermeister Robert Axtner (l.) und Landrat Stefan Löwl. ink © Ingrid Koch

Die Ehrenmedaille des Landkreises ging an Edith Daschner.

Bergkirchen – Mit der Goldenen Bürgermedaille hatte die Gemeinde Bergkirchen Edith Daschner für deren ehrenamtliches Engagement im sozialen und kulturellen Bereich bereits ausgezeichnet (wir berichteten). Nun verlieh ihr Landrat Stefan Löwl beim Ehrenamtsempfang des Landkreises die Ehrenmedaille des bayerischen Ministerpräsidenten. Bürgermeister Robert Axtner begleitete die „unglaubliche Frau und Grande Dame“, wie er sagte, die, seit sie in Bergkirchen lebt, vieles auf den Weg gebracht hat und immer noch bringt.

Bergkirchen - Vor 30 Jahren war Daschner in der Kirchenverwaltung tätig und gründete den Kinderpark im Pfarrheim. Von 2008 bis 2018 war sie Kirchenpflegerin in Bergkirchen. Sie organisierte das Schulweghelferprojekt. Vor 20 Jahren rief sie die Nachbarschaftshilfe ins Leben.

„Vieles, was wir heute in der Gemeinde Bergkirchen kulturell und sozial sehen, haben wir Edith Daschner zu verdanken. Auch über die Gemeindegrenzen hinaus ist sie wohl bekannt und geschätzt für ihren unermüdlichen Einsatz für kulturelle und soziale Angelegenheiten“ so Axtner.

Daschner saß auch von Mai 2002 bis April 2020 im Gemeinderat, von Mai 2008 bis April 2020 war sie zweite Bürgermeisterin. Drei Perioden war sie im Sozial- und Kulturausschuss, zwei Perioden im Bauausschuss, eine Periode im Umlegungs- und im Rechnungsprüfungsausschuss.

Weiterhin war sie Mitglied im EWG-Verwaltungsrat und im Stiftungsrat der Bürgerstiftung Bergkirchen.

Speziell sei aber ihr großartiges Engagement im Kulturleben hervorzuheben. So war sie Hauptinitiatorin des Agenda-Arbeitskreises Kultur und Begegnung und ist seit 2003 der Motor für das jährliche Kulturleben in der Gemeinde. Dank Daschner gibt es einen jährlich neu aufgelegten Kulturkalender.

Wegen ihres Einsatzes wurde die Gemeinde zur Kulturgemeinde im Landkreis. Ganz nebenbei organisiert sie seit 2003 den jährlichen Adventsmarkt auf dem Pfarrhof, mittlerweile eine feste Institution für die Teilnehmer – größtenteils ortsansässige Vereine und Elternbeirats-Gruppen.

„Nachdem Edith Daschner dem neuen Gemeinderat auf eigenen Wunsch nicht mehr angehört, übernahm sie trotzdem die Verantwortung für die Aufgabe des neu geschaffenen Postens ,Kulturbeauftragte‘ der Gemeinde Bergkirchen, wofür ich sehr dankbar bin. Denn so eine großartige Stütze für unsere Kultur findet sich kein zweites Mal“, sagte Axtner.

2020 wirkte Daschner bei der Gründung des „Freundeskreises des Hoftheaters Bergkirchen“ mit und ist seitdem die Vorsitzende dieses Vereins. „Edith Daschner hat die Auszeichnung sicherlich mehr als verdient“, so das Fazit von Robert Axtner.

„Ich habe schon immer gern mitgestaltet, etwas bewegt und mich eingebracht. Hilfsbereitschaft und Engagement sind für mich selbstverständlich. Wenn man sieht, dass die Hilfe gern angenommen wird und die unterstützten Personen sich freuen und glücklich sind, kommt sehr viel an Zufriedenheit zurück; dies ist eine große persönliche Bereicherung. Ich bin dankbar, dass ich mich in verschiedenen Bereichen einbringen konnte und habe dabei auch viel gelernt. Wenn man sieht, dass Projekte erfolgreich sind, macht mir das große Freude“, kommentierte Edith Daschner ihre Auszeichnung.

Ingrid Koch