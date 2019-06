Die Senioren ins Boot geholt

Im Unterbacherner Schützenheim hat die Gemeinde Bergkirchen zum ersten Mal den Bürgern das Projekt „Marktplatz der Generationen“ unter dem Motto „Zu Hause daheim“ öffentlich vorgestellt, um sie mit ins Boot zu holen und ihre Ideen und Wünsche in die Planung einzubeziehen.

Bachern – Seit 2012 unterstützt das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales mit diesem Projekt „ländliche Gemeinden dabei, dem demografischen Wandel aktiv und gestaltend zu begegnen.“ Entwickelt werden sollen „Konzepte für die Sicherung der medizinischen, pflegerischen, wohnlichen und sozialen Infrastruktur vor Ort“ und „geeignete Strukturen im Bereich Dienstleistungen, Mobilität und Nahversorgung.“

Älteren Bürgern soll so ermöglicht werden, ein selbstständiges Leben in ihrem gewohnten Umfeld fortführen zu können.

Anstoß von seniorengerechten und generationsübergreifenden Leben

Anwesend war beim Impuls-Themenabend mit rund 80 Besuchern auch die von staatlicher Seite zuständige Projektbetreuerin Annette Geiger. In Bachern will die Gemeinde zunächst die Entwicklung für „seniorengerechtes Wohnen und generationenübergreifendes Leben“ anstoßen. Zweite Bürgermeisterin Edith Daschner schloss von vornherein aus, „die konkrete Standortfrage“ ins Gespräch zu bringen. Sie zeigte sich „positiv überrascht“ von dem großen Interesse und der lebhaften Diskussion an den fünf Thementischen. Auch dritter Bürgermeister Robert Axtner fand „die Kommunikation untereinander an den Tischen gelungen, und die super Ideen, die daraus entstanden sind.“ Für einen Zeitplan zur Umsetzung sei es noch zu früh, aber „nach der nächsten Veranstaltung mit der Vertiefung der Ideen wird man klarer sehen“.

Weil es in Bachern keine Einkaufsmöglichkeiten gibt, wäre zum Beispiel ein Dorfladen wünschenswert, aber die Realisierung wird wegen Standort, Grundstück und Betreiber dauern. Auch zum Bau des ins Auge gefassten Mehrgenerationenhauses sind die Aussagen noch vage. Es käme gegebenenfalls laut Ute Hönle vom Bergkirchner Sozialbüro auch ein leer stehendes Gebäude in Betracht.

Runder Tisch für und mit Senioren

Hönle hatte die Bewerbungsunterlagen für den „Marktpatz der Generationen“ zusammen mit Bürgermeister Simon Landmann ausgearbeitet und ist federführend für die Abwicklung. Die Themen Wohnen im Alter und Mobilität werden intensiv seit geraumer Zeit auch in den von ihr organisierten Veranstaltungen beim „Runden Tisch für und mit Senioren“ diskutiert.

In Sachen Mobilität, was den Bürgerbus betrifft, sieht es nach Aussage von Hönle gut aus. „Den Bus wird die Gemeinde leasen und mitfinanzieren", sagt dazu ergänzend die zweite Bürgermeisterin Daschner. Die Gemeinde setze auf Firmen als Sponsoren, deren Logos auf dem Bus angebracht werden. Ingrid Koch





